В Кремле ответили на заявление Трампа о хороших отношениях с Путиным
При президентстве Дональда Трампа «особо ничего хорошего для России не делалось», вводились все новые ограничения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», — добавил он.
Песков также напомнил, что Россия и лично Путин «традиционно» являются частью избирательной кампании в США.
Трамп неоднократно говорил, что при его президентстве у него сложились хорошие отношения с Путиным, и что при нем конфликт на Украине не начался бы. «Мы с Путиным хорошо ладили. Между нами никогда не стояла угроза войны», — повторил он в интервью Bloomberg ранее сегодня.
Отвечая на заявление Трампа о возможности смягчения антироссийских санкций в случае достижения мирного урегулирования на Украине, Песков напомнил о позиции Москвы по отношению к любым подобным ограничениям. «Наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции нелегитимными, они подрывают основы международных экономических отношений и они имеют обоюдоострый характер», — подчеркнул он.
Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт «за 24 часа» после вступления в должность президента. Как писал Bloomberg, план экс-президента заключается в том, чтобы принудить обе стороны конфликта к переговорам. Один из источников агентства уточнил, что для принуждения Киева Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а Путину, наоборот, пригрозить увеличением помощи Киеву.
При этом предложения Путина по урегулированию конфликта кандидат в президенты США называл неприемлемыми. В июне Путин предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними и над Крымом, а также отказалась от вступления в НАТО.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации