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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле ответили на заявление Трампа о хороших отношениях с Путиным

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Военная операция на Украине
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Выборы президента США
Трамп в интервью Bloomberg ранее сегодня вновь заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, и что «угроза войны» при его президентстве не стояла. В Кремле напомнили, что и при Трампе против России вводились санкции
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

При президентстве Дональда Трампа «особо ничего хорошего для России не делалось», вводились все новые ограничения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», — добавил он.

Песков также напомнил, что Россия и лично Путин «традиционно» являются частью избирательной кампании в США.

Трамп неоднократно говорил, что при его президентстве у него сложились хорошие отношения с Путиным, и что при нем конфликт на Украине не начался бы. «Мы с Путиным хорошо ладили. Между нами никогда не стояла угроза войны», — повторил он в интервью Bloomberg ранее сегодня.

Отвечая на заявление Трампа о возможности смягчения антироссийских санкций в случае достижения мирного урегулирования на Украине, Песков напомнил о позиции Москвы по отношению к любым подобным ограничениям. «Наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции нелегитимными, они подрывают основы международных экономических отношений и они имеют обоюдоострый характер», — подчеркнул он.

Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Политика
Владимир Путин и Дональд&nbsp;Трамп

Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт «за 24 часа» после вступления в должность президента. Как писал Bloomberg, план экс-президента заключается в том, чтобы принудить обе стороны конфликта к переговорам. Один из источников агентства уточнил, что для принуждения Киева Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а Путину, наоборот, пригрозить увеличением помощи Киеву.

При этом предложения Путина по урегулированию конфликта кандидат в президенты США называл неприемлемыми. В июне Путин предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними и над Крымом, а также отказалась от вступления в НАТО.

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Дмитрий Песков Владимир Путин выборы президента США Военная операция на Украине
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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