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Военная операция на Украине ,  
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Небензя посоветовал Зеленскому принять условия Путина для заключения мира

Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский должен прислушаться к условиям президента России Владимира Путина для начала мирных переговоров, так как лучшего предложения Киев от Москвы не получит, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, напомнил Небензя. Их отвергал именно президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул постпред.

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Владимир Зеленский

«Если он (Владимир Зеленский. — РБК) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад предложения, и советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», — сказал Небензя.

Москва предпочитает разрешение конфликта именно с помощью дипломатии, подчеркнул постпред.

В июне Путин озвучил условия для прекращения огня и переговоров с Украиной:

  • вывод украинских войск из новых регионов России;
  • официальный отказ Киева от вступления в НАТО;
  • нейтральный статус для Украины;
  • демилитаризация и денацификация Украины;
  • фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;
  • отмена всех западных санкций против России.

В свою очередь, Зеленский также допустил возможность переговоров с Путиным. Однако украинский лидер отметил, что Киев должен добиться возвращения всех территорий дипломатическим путем с помощью давления, которое Запад будет оказывать на Москву.

25 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров, в том числе, при президентстве Владимира Зеленского, но это возможно только «при определенных условиях».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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политик, президент России
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