ВС: под уклонением от военного призыва понимается неоднократная неявка без причины

Верховный суд уточнил, что понимается под уклонением от военного призыва

Суд должен будет установить факт надлежащего оповещения о необходимости явки призывника. Уголовная ответственность наступит в том случае, если призывник намеренно избегает службы

Здание Верховного суда России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Под уклонением от призыва на военную службу может пониматься неявка без уважительной причины на медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда.

Помимо этого неявка в указанные время и место для отправки к месту прохождения службы так же будет расцениваться как уклонение.

«Уголовная ответственность наступает, в случае если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву», — пояснили в ВС (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время суд должен установить факт надлежащего оповещения призывника о необходимости его явки.

Уважительными причинами неявки россиянина при документальном подтверждении будут считаться:

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья членов семьи или участие в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее из-за действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией.

Если суд установит уважительность причины неявки гражданина, ему вынесут оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления, уточнили в Верховном суде.

Госдума и Совфед 11 апреля приняли закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Если россиянин не выходит на связь и отказывается получать повестку, то должен прийти в военкомат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения на «Госуслугах». После этого гражданину до явки в военкомат ограничивается выезд из России. Если призывник не явится в течение 20 дней, то будут ограничены его возможности управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты.

Региональные власти также смогут вводить дополнительные ограничения для «злостных уклонистов» от воинской службы по своему усмотрению.