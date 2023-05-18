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Верховный суд уточнил, что понимается под уклонением от военного призыва

ВС: под уклонением от военного призыва понимается неоднократная неявка без причины
Суд должен будет установить факт надлежащего оповещения о необходимости явки призывника. Уголовная ответственность наступит в том случае, если призывник намеренно избегает службы
Здание Верховного суда России
Здание Верховного суда России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Под уклонением от призыва на военную службу может пониматься неявка без уважительной причины на медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда.

Помимо этого неявка в указанные время и место для отправки к месту прохождения службы так же будет расцениваться как уклонение.

«Уголовная ответственность наступает, в случае если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву», — пояснили в ВС (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время суд должен установить факт надлежащего оповещения призывника о необходимости его явки.

Уважительными причинами неявки россиянина при документальном подтверждении будут считаться:

  • заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
  • тяжелое состояние здоровья членов семьи или участие в похоронах указанных лиц;
  • препятствие, возникшее из-за действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
  • иные причины, признанные уважительными призывной комиссией.
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Если суд установит уважительность причины неявки гражданина, ему вынесут оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления, уточнили в Верховном суде.

Госдума и Совфед 11 апреля приняли закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Если россиянин не выходит на связь и отказывается получать повестку, то должен прийти в военкомат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения на «Госуслугах». После этого гражданину до явки в военкомат ограничивается выезд из России. Если призывник не явится в течение 20 дней, то будут ограничены его возможности управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты.

Региональные власти также смогут вводить дополнительные ограничения для «злостных уклонистов» от воинской службы по своему усмотрению.

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