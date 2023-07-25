Как депутаты изменили правила призыва в России

Как в России будут призывать в армию по новым правилам

В России планируют ввести электронную систему учета всех военнообязанных граждан, а также расширить границы призывного возраста, подняв верхнюю планку с 27 до 30 лет. Как это будет работать — в материале РБК

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях сразу два закона, касающихся изменения правил призыва на военную службу в России. Оба закона ко второму чтению претерпели значительные изменения, однако, в чем именно они заключались, стало известно только утром в день заседания. Как будут работать электронные реестры по учету военнообязанных, какие данные о гражданах в них будут храниться и что теперь будет происходить после получения повестки — в материале РБК.

Как будут работать реестры

Первые положения об электронных реестрах, в которых будут содержаться сведения о военнообязанных гражданах и направляемых им повестках, появились в законодательстве в апреле. Всего их будет создано два: Реестр воинского учета и Реестр повесток. К июлю депутаты более подробно прописали механизм дистанционного взаимодействия призывников, военных комиссариатов и призывных комиссий.

В частности, они уточнили, что для внесения в государственный информационный ресурс данные будут предоставлять следующие органы власти:

ФНС — сведения о государственной регистрации смерти и перемены имени, а также об изменении этих данных

Федеральные суды — сведения о вступивших в законную силу приговорах в отношении военнообязанных граждан

Медицинские организации — предоставлять органам власти сведения о состоянии здоровья военнообязанных. Эти данные будет аккумулировать Минздрав и передавать их для внесения в реестр

Общеобразовательные и профессиональные образовательные организации — сведения о гражданах, обучающихся в очной форме. Эти данные будет передавать Минобрнауки.

В действующем законодательстве уже прописано, что в государственный информационный ресурс также предоставляют сведения органы дознания и предварительного следствия, Фонд пенсионного и социального страхования, органы власти субъектов, ЦИК, вузы и иные органы.

В Реестре воинского учета также будут отображаться данные о направляемых призывникам повестках. На основании этих данных автоматически будет генерироваться Реестр повесток.

В Реестре повесток будут отражены:

данные о военном комиссариате, направившем повестку

дата направления повестки и дата, когда повестка считается врученной

дата явки в военный комиссариат, указанная в направленной повестке

сведения о военнообязанном гражданине, которому направлена (вручена) повестка (ФИО, дата рождения, данные паспорта)

сведения о месте жительства или месте пребывания, «в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания»

сведения о временных ограничениях, примененных в отношении гражданина

Что будет происходить после получения повестки

С момента размещения в реестрах данных о направленной повестке военнообязанному гражданину будет временно запрещен выезд за пределы России. В законе это называется «временной мерой, направленной на обеспечение явки по повестке».

При этом в реестре также автоматически будет сгенерировано уведомление о том, что если гражданин в течение 20 дней не явится в военкомат, к нему применят и другие временные ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, ограничение на пользование автомобильными правами, запрет на регистрацию машины и на заключение кредитных договоров или договоров займа.

«Уведомление формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент формирования повестки военного комиссариата и в день размещения такой повестки в Реестре повесток направляется гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в принятом Думой во вторник законе.

Указанные ограничения, в том числе запрет на выезд за границу, будут сняты после того, как гражданин явится по повестке. Решение об отмене ограничений также будет сгенерировано в Реестре воинского учета автоматически.

Как можно будет обжаловать

Введение ограничений можно будет обжаловать. Также жалобы можно будет подать на решение об отказе во внесении изменений в данные, содержащиеся в Реестре воинского учета, решение о постановке на воинский учет и другие действия. Их будет рассматривать призывная комиссия региона. В день поступления жалобы региональная комиссия будет направлять соответствующее уведомление в военный комиссариат и призывную комиссию, являющуюся объектом жалобы.

В жалобе необходимо будет указать наименования военкомата и призывной комиссии, а также реквизиты обжалуемого решения, ФИО, данные паспорта, сведения о месте жительства, СНИЛС, адрес электронной почты, номер телефона, доводы, на основании которых оспаривается решение, требования заявителя.

Когда заработает закон

Согласно принятым нормам, закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Это касается и временных ограничений — в законе есть оговорка о том, что они могут применяться до того, как заработают Реестр воинского учета и Реестр повесток. В этом случае ограничение на выезд из России будет применяться со дня направления гражданину повестки, в том числе по месту учебы или работы, или со дня вручения повестки гражданину лично под расписку. Решение об ограничении выезда за подписью военного комиссара будет направляться в органы МВД и ФСБ.

Также до того, как заработают реестры, гражданам вместе с повестками будут «направляться (вручаться)» уведомления о том, что им необходимо в течение 20 дней явиться в военкомат, иначе они подпадут под следующие ограничения.

Позже эта информация будет внесена в реестры (не позднее чем спустя месяц после начала их эксплуатации).

Кого будут призывать

Помимо детализации работы электронных ресурсов, Госдума во вторник одобрила увеличение периода призывного возраста. Если сейчас в армию можно призывать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, то, согласно последним предложениям депутатов, верхняя граница призывного возраста теперь сдвигается до 30 лет.

На этапе первого чтения Госдума одобрила вариант, при котором двигаются обе границы, то есть нижнюю также планировалось поднять на три года (до 21 года). Однако ко второму чтению ее решено было оставить без изменений. Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов пояснял, что такое решение было принято после обращений граждан.

«К нам очень много обращались люди, которые считают, что именно в 18 лет им проще пойти отслужить. А потом уже заниматься образованием, трудоустройством. И не отреагировать на эти вещи мы не могли», — говорил он.

В итоге на одобрение Совета Федерации пойдет закон, в котором призывной возраст — от 18 до 30 лет. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже сообщила, что, по ее мнению, сенаторы поддержат изменения.



Положение о повышении призывного возраста, в случае подписания закона президентом, вступит в силу с 1 января 2024 года. Картаполов подчеркивал, что люди, которым исполнится 27 лет до этого момента, выйдут в запас и не будут подлежать призыву.