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В конгрессе США сообщили, в какой срок Зеленский хочет вернуть юг Украины

Киев намерен это сделать в течение трех-шести недель, сообщили в конгрессе США
Фото: Наташа Писаренко / AP
Фото: Наташа Писаренко / AP

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в течение трех-шести недель вернуть утраченные после начала российской операции территории, в том числе южные, сообщил глава комитета по делам Вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит изданию Politico.

Смит входил в число делегатов, посетивших на прошлой неделе Киев. Говоря о военных планах украинского президента, Смит уточнил, что тот озвучил их в ходе послания, с которым обратился к делегатам.

По словам члена палаты представителей, украинские власти заявили, что хотят заключить мирное соглашение с Москвой, однако прежде они должны вернуть себе утраченные после 24 февраля территории. «Помогите им сейчас как можно больше. Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение», — передал он главный посыл Зеленского. По его словам, в Киеве считают, что позже это будет сделать гораздо сложнее.

Разведка Украины рассказала о подготовке контрнаступления ВСУ
Политика
Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

Как отмечает Politico, приближается зима и более низкие температуры, а также суровые условия, замедлят ведение боевых действий до «войны на истощение», что в основном «будет на руку России».

С начала операции на Украине под контролем российских военных полностью оказались Херсонская область, большая часть Запорожской области и часть Харьковской, а также территории признанные Москвой частью ЛНР и ДНР. 

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О возможном контрнаступлении в Киеве говорят с мая. Советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович тогда отмечал, что это возможно, если Украина накопит большое количество западного оружия, которого хватит на перевооружение нескольких бригад.

В середине июля, спустя два месяца, Арестович подчеркивал, что ВСУ должны получить преимущество в боевой бронетехнике и системах противовоздушной обороны. Из-за недостатка этого вооружения силы Киева не могут перейти в контрнаступление, отмечал он.

Министр обороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг
Политика
Фото:Офис президента Украины / Global Look Press

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Зеленский уже отдал приказ отвоевать южные территории. «Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил верховному военному главнокомандующему разработать план», — пояснял он. Глава Минобороны добавлял, что для выполнения этой цели Украина собирает «миллионные боевые силы».

Власти России неоднократно критиковали западные страны за поставки оружия Украине и предупреждали, что такие грузы будут считаться законной целью. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки не изменят параметры спецоперации, но принесут Украине «больше страданий».

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Украина Владимир Зеленский операция России на Украине Конгресс США
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