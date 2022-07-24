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Делегация конгресса США посетила Киев и пообещала постоянную поддержку

США и союзники предоставляют экономическую, военную и гуманитарную помощь Украине и в дальнейшем будет искать способы поддержать Киев в противостоянии с Россией, говорится в заявлении делегации

Делегация палаты представителей конгресса США во время посещения Киева пообещала найти способы обеспечить дальнейшую поддержку Украине в военных действиях против России, передает Reuters.

«Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами по всему миру поддерживают Украину, предоставляя экономическую, военную и гуманитарную помощь», — говорится в заявлении делегации.

Они заверили, что будут продолжать искать способы поддержать президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ «настолько эффективно, насколько это возможно».

О том, что делегация конгресса США прибыла в Киев, накануне сообщил Зеленский. Он поблагодарил членов делегации за последний объявленный пакет помощи в сфере безопасности. «Особенно — за крайне нужные нам пусковые установки HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты», — подчеркнул он.

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За время президентства Джо Байдена США оказали Украине помощь в общей сложности на $8,2 млрд. О выделении последнего пакета помощи было объявлено 22 июля, в нем будут поставки на $270 млн и он станет 16-м с августа 2021 года. В пакет войдут четыре дополнительные установки HIMARS и боеприпасы к ним, автомобильная техника, противотанковое оружие и запчасти к нему, а также беспилотники Phoenix Ghost.

США поставляют Украине HIMARS с конца июня. В ВСУ утверждали, что уже начали применять установки в боевых действиях.

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Россия критиковала страны Запада за военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что поставки оружия не способствуют возобновлению мирных переговоров. Представитель президента Дмитрий Песков утверждал, что США «старательно подливают масла в огонь», отправляя Украине вооружение.

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Мария Лисицына Мария Лисицына
Конгресс США Украина Киев делегация поддержка
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