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Турция заявила о работе над аналогом зерновой сделки для топлива

Анкара работает над соглашением по поставкам топлива, которое поспособствует разрешению энергетического кризиса. Эта договоренность будет аналогична зерновой сделке, которую заключили Россия, Украина, Турция и ООН
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в интервью Al Jazeera о работе над договоренностью по перевозке топлива, которая будет похожа на международную сделку о вывозе украинского зерна, застрявшего на территории страны.

«Мы работаем над соглашением о перевалке топлива, аналогичным соглашению о зерне, которое поспособствует разрешению мирового кризиса», — привел телеканал слова Акара в Twitter без других подробностей.

Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знать
Бизнес
Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Суда с миллионами тонн зерна и другой сельхозпродукции не могут покинуть украинские порты с начала российской военной операции в стране. На фоне начавшегося в мире продовольственного кризиса Киев и западные страны обвинили Москву в том, что она не дает судам пройти; Россия настаивала, что в ситуации виновата сама Украина, заминировавшая порты.

13 июля в Стамбуле прошла встреча российской и украинской делегаций по вывозу зерна, посредниками в ней выступили Турция и ООН. Стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле, где будут находиться их представители. Также Москва и Киев согласовали технические вопросы, такие как совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия. Неделю спустя стороны заключили соглашение по вывозу зерна. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН.

Bloomberg узнал о рекордных поставках топлива из России на Ближний Восток
Политика
Фото:Luke Dray / Getty Images

Российская сторона считает, что проблемы с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек в период пандемии коронавируса, а с введением санкций США и Евросоюза ситуация усугубилась. Москва называет ограничения незаконными. По словам президента Владимира Путина, Европа, вводя против России ограничительные меры, устраивает свое же «экономическое самоубийство».

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С конца февраля Евросоюз, США, Великобритания и другие страны не раз вводили санкции против России, которые затронули ее энергетический рынок. В частности, Соединенные Штаты в марте отказались от импорта российской нефти, затем ограничить его решил Евросоюз. Брюссель ввел частичное эмбарго, которое затронет морские поставки российской нефти, запрет начнет действовать в декабре.

Путин на фоне санкций поручил диверсифицировать экспорт нефти. По данным Bloomberg, с конца февраля Россия нарастила поставки дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки на Ближний Восток. В июне объемы достигли 155 тыс. барр. в сутки, что стало максимумом с начала 2016 года.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция зерно топливо Украина Военная операция на Украине
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