Турция заявила о работе над аналогом зерновой сделки для топлива
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в интервью Al Jazeera о работе над договоренностью по перевозке топлива, которая будет похожа на международную сделку о вывозе украинского зерна, застрявшего на территории страны.
«Мы работаем над соглашением о перевалке топлива, аналогичным соглашению о зерне, которое поспособствует разрешению мирового кризиса», — привел телеканал слова Акара в Twitter без других подробностей.
Суда с миллионами тонн зерна и другой сельхозпродукции не могут покинуть украинские порты с начала российской военной операции в стране. На фоне начавшегося в мире продовольственного кризиса Киев и западные страны обвинили Москву в том, что она не дает судам пройти; Россия настаивала, что в ситуации виновата сама Украина, заминировавшая порты.
13 июля в Стамбуле прошла встреча российской и украинской делегаций по вывозу зерна, посредниками в ней выступили Турция и ООН. Стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле, где будут находиться их представители. Также Москва и Киев согласовали технические вопросы, такие как совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия. Неделю спустя стороны заключили соглашение по вывозу зерна. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН.
Российская сторона считает, что проблемы с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек в период пандемии коронавируса, а с введением санкций США и Евросоюза ситуация усугубилась. Москва называет ограничения незаконными. По словам президента Владимира Путина, Европа, вводя против России ограничительные меры, устраивает свое же «экономическое самоубийство».
С конца февраля Евросоюз, США, Великобритания и другие страны не раз вводили санкции против России, которые затронули ее энергетический рынок. В частности, Соединенные Штаты в марте отказались от импорта российской нефти, затем ограничить его решил Евросоюз. Брюссель ввел частичное эмбарго, которое затронет морские поставки российской нефти, запрет начнет действовать в декабре.
Путин на фоне санкций поручил диверсифицировать экспорт нефти. По данным Bloomberg, с конца февраля Россия нарастила поставки дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки на Ближний Восток. В июне объемы достигли 155 тыс. барр. в сутки, что стало максимумом с начала 2016 года.