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Bloomberg узнал о рекордных поставках топлива из России на Ближний Восток

Более трети всех грузов пришлись на порт Фуджейра в ОАЭ. Отследить, куда потом направляется российское топливо, сложно, говорят эксперты
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Фото: Luke Dray / Getty Images
Фото: Luke Dray / Getty Images

С конца февраля Россия на фоне санкций нарастила поставки дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки на Ближний Восток, в июне объемы достигли 155 тыс. барр./сутки, что стало максимумом как минимум с начала 2016 года, со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa пишет Bloomberg. Европа за этот период же, напротив, импортировала на 30% меньше.

По данным агентства, в основном Россия поставляла на Ближний Восток мазут — остаток от нефтепереработки, используемый в качестве топлива для судов, промышленных печей и отопительных приборов. Кроме того, поставки включали бензин, реактивное и дизельное топливо, а также ряд других нефтепродуктов.

Более трети всех грузов пришлись на центр торговли и хранения нефти Фуджейру на востоке ОАЭ. Отследить, что происходит с российским топливом после его выгрузки в Фуджейре, сложно, отметил старший аналитик по нефтепродуктам консалтинговой компании Energy Aspects Коэн Весселс.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В июле, по прогнозу Vortexa, поставки российского топлива на Ближний Восток побьют июньский рекорд и за период с 1 по 11 июля превысят 220 тыс. барр./сутки. Однако, как пишет Bloomberg, эти поставки лишь небольшая часть всего российского экспорта нефтепродуктов и далеки от того, чтобы компенсировать падения поставок в Европу, которые с февраля по июнь сократились более чем на 500 тыс. барр./сутки.

С конца февраля Евросоюз, США, Великобритания и ряд других западных стран неоднократно ужесточали санкции против России. В частности, в марте от импорта российской нефти отказались США. А в начале июня к ним присоединился Евросоюз. Он решил ввести частичное эмбарго, которое затронет морские поставки российской нефти. Запрет начнет действовать в декабре этого года.

Россия санкции ЕС и США считает незаконными. По словам президента Владимира Путина, Европа пытается списать на Россию свои ошибки в энергетической политике, но, вводя против нее ограничительные меры, устраивает свое же «экономическое самоубийство». На фоне санкций против энергетического сектора он поручил диверсифицировать экспорт, в том числе переориентировать его «на быстрорастущие рынки юга и востока». Одним из таких направлений стал Китай, куда Россия в мае поставила рекордные 8,42 млн т нефти, сместив с первого места Саудовскую Аравию, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

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