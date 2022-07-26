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Москва пока исключила введение виз для украинцев

Украинским гражданам по-прежнему не нужно получать визу, чтобы въехать в Россию, сообщил директор консульского департамента российского МИДа Иван Волынкин. Киев ввел визовый режим с Россией с 1 июля
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россия пока не вводила визы для украинцев в ответ на ограничения на въезд на соседнюю страну своих граждан, заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента российского МИДа Иван Волынкин.

Киев ввел визовый режим для россиян с 1 июля.

Безвизовый режим между Россией и Украиной действовал с 1997 года. Россияне могли находиться в соседней стране без визы максимум 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда на ее территорию. Для въезда достаточно было предъявить загранпаспорт, срок действия которого истекал после окончания поездки.

«Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну», — сказал Волынкин.

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По его словам, российская сторона проанализирует ситуацию «с точки зрения ее возможного влияния на и без того ужесточившиеся в последние годы правила въезда россиян на Украину».

В конце июня директор второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук сообщал, что Москва при принятии решения об ответе на действия Киева будет исходить из национальных интересов. По словам дипломата, киевские власти с 2014 года «планомерно ужесточали условия въезда россиян». Так, в 2014 году въезд на Украину ограничили для мужчин с пропиской в Крыму, в следующем году россиян стали пропускать только по загранпаспорту, а с 2018 года — требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение наличия денег. Несмотря на это, Москва «всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать», заверял Полищук.

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Отменить безвизовый режим для российских граждан в середине июня предложил президент Украины Владимир Зеленский, объяснив это «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» страны.

Россияне могут подать документы в визовых центрах в восьми городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Самара) или третьих странах.

12 июля в украинском МИДе сообщили, что с начала месяца было получено десять обращений за визами.

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Елена Чернышова
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