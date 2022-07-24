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Лавров назвал одержимостью требования Запада не фотографироваться с ним

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Западные страны перед визитом главы российского МИДа Сергея Лаврова в Каир потребовали от египетских властей не фотографироваться с дипломатом, такие действия можно считать одержимостью, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Трансляция мероприятия велась на YouТube-канале дипведомства.

«Этот демарш требовал от наших арабских друзей [Лиги арабских государств], во-первых, осудить, во-вторых, заявить о неприятии каких-то действий, которые совершает Россия. И особо было в этом демарше выделено, что нельзя подписывать с нами какие-либо документы и нельзя с нами фотографироваться. У них это одержимость такая вот этими фотографиями», — указал Лавров.

Также он упомянул, что глава МИДа Германии Анналена Бербок раскритиковала турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за фотографию с российским лидером Владимиром Путиным во время встречи в Тегеране.

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Анналена Бербок

Бербок в интервью Bild заявила, что ей «непонятна» фотография Эрдогана с Путиным с точки зрения представителя властей страны, которая, как и Турция, входит в НАТО и оказывает военную поддержку Украине. «То, что президент Турции на этой фотографии, — это вызов, если можно так выразиться по-дружески», — сказала она.

Речь об отказе от фото с российским министром зашла на встрече глав МИД G20 в середине июля в Индонезии. Делегаты западных стран избегали совместных фотографий с российским министром, писал Kyodo. Организаторы отменили традиционную групповую фотографию, а Лавров заявил, что никого не приглашал с собой фотографироваться.

Кроме того, министр от принимающей страны Ретно Марсуди сообщила, что страны G7 отказались направлять представителей на приветственный ужин из-за присутствия Лаврова, передавал Reuters.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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