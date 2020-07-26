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СМИ узнали о планах Джонсона принять новые законы для защиты от России

Британский премьер собирается принять два новых закона — о шпионаже и госизмене, а также обновить закон о защите гостайны. На прошлой неделе Британия несколько раз обвинила Россию во вмешательстве в ее дела
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять новые законы о шпионаже и госизмене для противодействия угрозе со стороны России и Китая, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Премьер также считает необходимым обновить закон о защите гостайны, «для того чтобы сделать его соответствующим цифровой эпохе». Эти изменения должны быть проведены в течение месяцев, уточнила газета.

«Мы хотим усилить наш ответ для того, чтобы сократить угрозу, которую сейчас представляет враждебная государственная деятельность в Великобритании, и сделать Великобританию более сложной средой для действий наших противников», — сообщил один из источников в правительстве.

Под новый закон о госизмене могут попасть все, кто присягал на верность другому государству или организации и пытается въехать на территорию Великобритании (либо уже действует внутри государства). Это позволит закрыть юридическую лазейку, позволяющую членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» избегать правосудия после возвращения в страну из-за отсутствия конкретных преступлений, совершенных в Британии.

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
Политика
Доминик Рааб

Закон о шпионаже предполагает создание реестра иностранных агентов, действующих в Великобритании. Он также будет пресекать действия британцев, помогающих врагам государства, пишет Daily Mail.

Издание также отмечает, что если инициативы будут приняты, это станет самым крупным изменением законов о госизмене с 1695 года.

На прошлой неделе глава британского МИДа Доминик Рааб заявил о попытках неизвестных повлиять на парламентские выборы 2019 года и сообщил, что за ними почти наверняка стояли агенты из России. В частности, в соцсетях были опубликованы незаконно полученные правительственные документы, с помощью которых злоумышленники пытались повлиять на мнение избирателей, уточнил Рааб.

«Хотя нет никаких свидетельств проведения Россией широкомасштабной кампании против всеобщих выборов, любая попытка вмешательства в наши демократические процессы совершенно неприемлема. Правительство оставляет за собой право принимать в будущем соответствующие меры», отмечал министр.

Посол в Лондоне назвал доклад британских парламентариев шумом из ничего
Политика
Андрей Келин

Тогда же Лондон обвинил российскую разведку в попытке украсть данные о разрабатываемых вакцинах от коронавируса. По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC), хакеры из России использовали фишинг и вредоносные программы.

В Кремле отвергли обвинения в попытке кражи данных о вакцине.

Через несколько дней парламентский комитет по деятельности разведки и безопасности опубликовал доклад о российской угрозе. В частности, в документе говорилось о том, что Россия воспринимает любые действия, наносящие ущерб Западу на фундаментальном уровне, положительно. Также авторы доклада полагают, что отсутствие демократических институтов и верховенства закона в России позволяют ее разведке работать без ограничений.

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал доклад «шумом из ничего» и заявил, что в нем нет фактов, подтверждающих злонамеренные действия России.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Борис Джонсон, шпионаж, госизмена, Великобритания
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