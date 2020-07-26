СМИ узнали о планах Джонсона принять новые законы для защиты от России

Британский премьер собирается принять два новых закона — о шпионаже и госизмене, а также обновить закон о защите гостайны. На прошлой неделе Британия несколько раз обвинила Россию во вмешательстве в ее дела

Борис Джонсон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять новые законы о шпионаже и госизмене для противодействия угрозе со стороны России и Китая, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Премьер также считает необходимым обновить закон о защите гостайны, «для того чтобы сделать его соответствующим цифровой эпохе». Эти изменения должны быть проведены в течение месяцев, уточнила газета.

«Мы хотим усилить наш ответ для того, чтобы сократить угрозу, которую сейчас представляет враждебная государственная деятельность в Великобритании, и сделать Великобританию более сложной средой для действий наших противников», — сообщил один из источников в правительстве.

Под новый закон о госизмене могут попасть все, кто присягал на верность другому государству или организации и пытается въехать на территорию Великобритании (либо уже действует внутри государства). Это позволит закрыть юридическую лазейку, позволяющую членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» избегать правосудия после возвращения в страну из-за отсутствия конкретных преступлений, совершенных в Британии.