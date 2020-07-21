Британские депутаты назвали поведение России нигилистическим

Несмотря на низкую численность населения и слабую экономику, Россия представляет угрозу для безопасности Британии, считают в комитете парламента по разведке

Здание британской Секретной разведывательной службы (Фото: Toby Melville / Reuters)

Западным странам все сложнее бороться с угрозой, которую представляет Россия, в значительной мере из-за нигилистического поведения Москвы. Об этом говорится в докладе о российской угрозе, опубликованном сегодня на сайте парламентского комитета по деятельности разведки и безопасности. «Представляется, что Россия воспринимает внешнюю политику, как игру с нулевой суммой: любые действия, которые наносят ущерб Западу, на фундаментальном уровне воспринимаются ей с положительной стороны», — утверждается в тексте, составленном членами комитета. Также Россия, вероятно, испытывает паранойю в отношении угрозы со стороны Евросоюза и НАТО, считают авторы.

По мнению членов комитета по разведке, Россия остается серьезной угрозой для Британии и всего Запада, а российские власти — это «опытный и хорошо оснащенный противник, обладающий наступательным и оборонительным потенциалом мирового класса в сфере разведывательных действий». Хотя страна не имеет высокоразвитой экономики и высокой численности населения по сравнению с Западом, она с выгодой пользуется своими сильными сторонами, в частности, военной мощью. «Более того, Россия умело обращает свою [...] слабость в преимущество. Например, низкая репутация национального бренда и недостаток глобальных союзников в долгосрочной перспективе подталкивает ее к рискам — возможно, из-за того, что она [Россия] считает, что ей нечего терять», — говорится в докладе.

Отсутствие демократических институтов и верховенства закона в России позволяют ее разведке действовать без ограничений. Авторы доклада также указали на способность Москвы задействовать самые разные инструменты для продвижения своих интересов и дестабилизации Запада: от агрессивных действий в кибепространстве до использования связей с организованными преступными группировками.

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