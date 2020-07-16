МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Глава министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что за попыткой вмешательства в исход парламентских выборов почти наверняка стояли российские агенты

Доминик Рааб (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Неизвестные пытались повлиять на исход прошедших в 2019 году выборов в парламент Великобритании, заявил глава МИД королевства Доминик Рааб. По его словам, для этого предпринимались попытки повлиять на настроения избирателей за счет публикации в социальных сетях незаконно полученных правительственных документов.

Министр отдельно отметил, что ее почти наверняка предприняли российские агенты, сообщает Би-би-си.

Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин. Диплома также сообщил, что к такому выводу правительство пришло после всестороннего анализа.

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.

Министр отметил, что после публикации на Reddit, где эти материалы привлекли лишь незначительное внимание, предпринимались дальнейшие попытки продвигать их в преддверии выборов.