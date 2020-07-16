Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни РБК Pro Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает РБК Pro Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж РБК Pro «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 12:31
Лановой предложил перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий год Общество, 16:27 Британия обвинила Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19 Технологии и медиа, 16:26 Бизнес сообщил о сбоях при въезде в Россию иностранных специалистов Бизнес, 16:26 МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы Политика, 16:22 Власти усилят контроль за импортом томатов из-за новых вирусов Бизнес, 16:19 HumanIPO: выходцы из России запустили биржу, где торгуется время людей Стиль, 16:12 Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении Политика, 16:09 Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Политика, 16:06 Президент Азербайджана снял с должности главу МИД Политика, 16:05 В Питер на выходные: пять необычных квартир в аренду Недвижимость, 16:04 Губернаторы оценили идею ввести «арктический гектар» Бизнес, 16:02 Путин назвал восстановление рынка труда главной задачей экономики Экономика, 16:00 Медицинские дроны: как использовались беспилотники в борьбе с COVID-19 Индустрия 4.0, 16:00  Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ Финансы, 15:59
Политика ,  
0 

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Глава министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что за попыткой вмешательства в исход парламентских выборов почти наверняка стояли российские агенты
Доминик Рааб
Доминик Рааб (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Неизвестные пытались повлиять на исход прошедших в 2019 году выборов в парламент Великобритании, заявил глава МИД королевства Доминик Рааб. По его словам, для этого предпринимались попытки повлиять на настроения избирателей за счет публикации в социальных сетях незаконно полученных правительственных документов.

Министр отдельно отметил, что ее почти наверняка предприняли российские агенты, сообщает Би-би-си.

Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин. Диплома также сообщил, что к такому выводу правительство пришло после всестороннего анализа.

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.

Министр отметил, что после публикации на Reddit, где эти материалы привлекли лишь незначительное внимание, предпринимались дальнейшие попытки продвигать их в преддверии выборов.

«Хотя нет никаких свидетельств проведения Россией широкомасштабной кампании против всеобщих выборов, любая попытка вмешательства в наши демократические процессы совершенно неприемлема. Правительство оставляет за собой право принимать в будущем соответствующие меры», — заключил Рааб.

Визовые центры Великобритании в России возобновили работу
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На парламентских выборах в Великобритании в декабре 2019 года убедительную победу одержала Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Консерваторы получили дополнительно 48 мест в Палате общин, гарантировав себе большинство, а лейбористы во главе с Джереми Корбином по итогам выборов потеряли 60 мест.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МИД Великобритании, вмешательство в выборы, Россия
Материалы по теме
МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам
Политика
Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»
Политика
Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в протесты США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter