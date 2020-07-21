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Политика ,  
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Посол в Лондоне назвал доклад британских парламентариев шумом из ничего

В представленном в британском парламенте докладе о российской угрозе не содержится конкретных фактов, считает посол России в Великобритании Андрей Келин. Но два позитивных момента в документе есть, отметил дипломат
Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: МИД России / Facebook)

В представленном парламентским комитетом по деятельности разведки и безопасности докладе о российской угрозе нет фактов, говорится в заявлении российского посла для журналистов (есть в распоряжении РБК). «Если одной фразой, то это классический шекспировский случай: много шума из ничего», — заявил вечером во вторник Андрей Келин.

По мнению дипломата, если заменить слово «Россия» на название другой страны, содержание документа принципиально не изменится. Не следует также забывать, что это доклад, как улучшить координацию спецслужб в Британии, совместно подготовленный парламентариями и несколькими экспертами, среди которых основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом к длительному сроку заключения.

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«Приводится два типа обвинений в наш адрес, в кибератаках и в том, что здесь слишком много богатых россиян в Лондоне живет. Что касается кибератак, то это очень сложный мир, здесь не говорится ни об одном факте о конкретной кибератаке, исходящей из России в отношении Великобритании», — обратил внимание дипломат. В докладе утверждается, что Россия осуществляет вредоносную деятельность в киберпространстве, «чтобы агрессивно заявить о себе, например, попытками вмешаться в выборы в других странах». В документе также со ссылкой на заслуживающие доверие комментарии из открытых источников указано, что Россия организовала кампанию, чтобы повлиять на референдум о независимости Шотландии 2014 года (сторонники независимости проиграли).

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Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Посол смог обнаружить в представленном докладе два позитивных момента. «Предлагается британскими парламентариями организовать некую систему поведения (в киберпространстве) под эгидой ООН, это же наша позиция, мы же пытаемся наших партнеров подтолкнуть к заключению конвенции под эгидой ООН, в которой были бы расписаны допустимые правила поведения в этой области», — пояснил Келин. Он также обратил внимание, что британские парламентарии выразили озабоченность тем, что все чаще «золотые визы» на проживание в стране получают россияне, которые не могут подтвердить законное происхождение своих капиталов. «Если компетентные британские органы займутся вопросом отмывания денег и незаконностью пребывания людей здесь, незаконностью сделок, это можно будет также отнести к позитивным моментам», — заметил посол.

Келин также сообщил, что на 5 октября у него запланирована встреча с британскими парламентариями, на которой появится возможность обсудить состояние двусторонних отношений.

Доклад был составлен членами комитета по разведке и безопасности палаты общин. При подготовке документа законодатели в числе прочих использовали данные, полученные от МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи — спецслужбы, занимающейся радиоэлектронной разведкой и защитой каналов правительственной связи, передавала Би-би-си. Кроме того, депутаты опирались на материалы экспертов, в том числе на показания бывшего офицера МИ-6 Кристофера Стила, сообщил The Guardian. По решению правительства его публикация была отложена и состоялась только 21 июля.

Авторы: Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили
Теги: Уильям Браудер, МИ-5, Андрей Келин, Великобритания
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