Посол в Лондоне назвал доклад британских парламентариев шумом из ничего

В представленном в британском парламенте докладе о российской угрозе не содержится конкретных фактов, считает посол России в Великобритании Андрей Келин. Но два позитивных момента в документе есть, отметил дипломат

Андрей Келин (Фото: МИД России / Facebook)

В представленном парламентским комитетом по деятельности разведки и безопасности докладе о российской угрозе нет фактов, говорится в заявлении российского посла для журналистов (есть в распоряжении РБК). «Если одной фразой, то это классический шекспировский случай: много шума из ничего», — заявил вечером во вторник Андрей Келин.

По мнению дипломата, если заменить слово «Россия» на название другой страны, содержание документа принципиально не изменится. Не следует также забывать, что это доклад, как улучшить координацию спецслужб в Британии, совместно подготовленный парламентариями и несколькими экспертами, среди которых основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом к длительному сроку заключения.

«Приводится два типа обвинений в наш адрес, в кибератаках и в том, что здесь слишком много богатых россиян в Лондоне живет. Что касается кибератак, то это очень сложный мир, здесь не говорится ни об одном факте о конкретной кибератаке, исходящей из России в отношении Великобритании», — обратил внимание дипломат. В докладе утверждается, что Россия осуществляет вредоносную деятельность в киберпространстве, «чтобы агрессивно заявить о себе, например, попытками вмешаться в выборы в других странах». В документе также со ссылкой на заслуживающие доверие комментарии из открытых источников указано, что Россия организовала кампанию, чтобы повлиять на референдум о независимости Шотландии 2014 года (сторонники независимости проиграли).