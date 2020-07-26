В Петербурге прошел морской парад ко Дню ВМФ

В нем приняли участие 46 кораблей различных классов, а также авиация и пешая колонна военнослужащих. Кроме того, парады прошли на других военно-морских базах, в том числе во Владивостоке и на Камчатке

В Санкт-Петербурге прошел главный парад в честь Дня Военно-морского флота. На праздничных мероприятиях присутствовал президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.

В параде приняли участие суда различных классов, в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Петр Моргунов», «Королев», корвет «Стойкий», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» и патрульный корабль «Василий Быков». Всего в морской части парада было задействовано 46 кораблей, включая катера и подводные лодки.

Также в рамках петербургского парада состоялся пролет парадной группы авиации, в котором участвовали в том числе бомбардировщики Су-24, истребители Су-33 и МиГ-29. Пешим маршем прошла колонна военнослужащих ВМФ из более чем 40 человек.

Перед парадом Владимир Путин обошел на катере строй кораблей в акватории Финского залива. Вместе с президентом были министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев. После этого Путин отправился к Неве для просмотра парада с центральной трибуны в Санкт-Петербурге.