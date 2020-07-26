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В Петербурге прошел морской парад ко Дню ВМФ

В нем приняли участие 46 кораблей различных классов, а также авиация и пешая колонна военнослужащих. Кроме того, парады прошли на других военно-морских базах, в том числе во Владивостоке и на Камчатке

В Санкт-Петербурге прошел главный парад в честь Дня Военно-морского флота. На праздничных мероприятиях присутствовал президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.

В параде приняли участие суда различных классов, в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск», «Петр Моргунов», «Королев», корвет «Стойкий», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» и патрульный корабль «Василий Быков». Всего в морской части парада было задействовано 46 кораблей, включая катера и подводные лодки.

Также в рамках петербургского парада состоялся пролет парадной группы авиации, в котором участвовали в том числе бомбардировщики Су-24, истребители Су-33 и МиГ-29. Пешим маршем прошла колонна военнослужащих ВМФ из более чем 40 человек.

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Николай Евменов, Владимир Путин и Сергей Шойгу

Перед парадом Владимир Путин обошел на катере строй кораблей в акватории Финского залива. Вместе с президентом были министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов и командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев. После этого Путин отправился к Неве для просмотра парада с центральной трибуны в Санкт-Петербурге.

Перед началом парада Путин обратился с поздравлениями к служащим ВМФ, ветеранам и гражданам России. В числе прочего президент отметил постоянный рост оснащенности Военно-морского флота России и сообщил о том, что в 2020 году в состав флота будет принято 40 кораблей различных классов. В начале июля об этом сообщал Евменов.

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Фото: mod.mil.rus / Facebook

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», — подчеркнул Путин.

Военно-морские парады также прошли в других российских городах: Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Севастополе и Североморске. Во Владивостоке смотр кораблей впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота состоялся в бухте Золотой Рог. В нем участвовали в том числе флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Громкий» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре».

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: День ВМФ, парад, Владимир Путин, ВМФ России
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