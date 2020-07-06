ВМФ России в 2020 году получит около 40 новых кораблей

Российский Военно-морской флот в 2020 году получит в общей сложности около 40 кораблей. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда».

«Всего в состав флота в 2020 году будет принято около 40 кораблей и судов различных классов», — рассказал Евменов.

По его словам, флот получит фрегат нового поколения проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Кроме того, на воду уже спущены серийные корабли океанской зоны — корвет «Ретивый» и фрегат «Адмирал Головко».

Евменов отметил, что экипажи всех новых кораблей и судов прошли подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ.