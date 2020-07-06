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ВМФ России в 2020 году получит около 40 новых кораблей

Российский Военно-морской флот в 2020 году получит в общей сложности около 40 кораблей. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда».

«Всего в состав флота в 2020 году будет принято около 40 кораблей и судов различных классов», — рассказал Евменов.

По его словам, флот получит фрегат нового поколения проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Кроме того, на воду уже спущены серийные корабли океанской зоны — корвет «Ретивый» и фрегат «Адмирал Головко».

Евменов отметил, что экипажи всех новых кораблей и судов прошли подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морскую часть испытаний
Технологии и медиа

Ранее в июне пресс-служба «Северной верфи», где шла постройка «Адмирала Касатонова», сообщила, что фрегат успешно завершил государственные испытания и вернулся в верфь.

В ходе испытаний в Балтийском море, длившихся девять месяцев, на фрегате протестировали работу вооружений, корабельных систем. Экипаж отработал взаимодействие с авиацией и подводными лодками, а также провел эвакуационные учения.

Сейчаc «Адмирал Касатонов» проходит ревизию и техническое обслуживание, после чего совершит контрольный выход в море и будет передан Северному флоту.

Теги: ВМФ, Россия, корабли
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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морскую часть испытаний
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