Путин на катере обошел линию кораблей перед парадом ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), верховный главнокомандующий обошел строй кораблей на катере. Об этом сообщает «Первый канал».

Вместе с президентом на катере находились министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Как уточняет «РИА Новости», Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, после чего направился к Неве. Он будет смотреть парад с центральной трибуны, где также находятся ветераны.

Ранее парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота состоялся во Владивостоке. Боевые корабли выстроились на смотр в акватории бухты Золотой Рог. Зрители могли увидеть парад в прямой трансляции по телевидению и на экране в районе набережной.