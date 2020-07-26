Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«Смотр кораблей впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота прошел в акватории бухты Золотой Рог», — отметили в ведомстве.

В бухте выстроились боевые корабли основных классов: флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре».

Церемония подъема флагов состоялась на военном судне-музее «Красный Вымпел», который находится на вечной стоянки у набережной Владивостока и на подводной лодке-музее «С-56». Завершился парад залпами артиллерийского салюта с борта крейсера «Варяг».