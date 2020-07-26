Общество ,
26 июл, 14:54
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По всей России прошли парады ко Дню ВМФ. Фоторепортаж
В воскресенье, 26 июля, в России прошли праздничные мероприятия ко Дню ВМФ. Морские парады провели в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и ряде других городов. Как отметили День Военно-морского флота — в фоторепортаже РБК
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В Санкт-Петербурге в параде приняли участие 46 кораблей различных классов, в том числе парусный линейный корабль «Полтава» и корабли Балтийского флота (на фото)
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Часть кораблей выстроили в акватории Финского залива, часть — на Кронштадтском рейде, затем они парадным строем прошли в Санкт-Петербург.
На фото: экипаж малого ракетного корабля «Пассат» на рейде
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Участвующий в параде в честь Дня ВМФ малый ракетный корабль «Серпухов»
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
Перед парадом президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин обошел на катере «Раптор» парадную линию боевых кораблей
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Президент поздравил военнослужащих ВМФ, ветеранов и граждан России с праздником и отметил постоянный рост оснащенности российского военного флота
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
Он также напомнил, что в 2020 году в состав флота войдут 40 новых кораблей, и отметил, что еще шесть кораблей дальней морской зоны были заложены на трех верфях несколько дней назад.
На фото: атомная подлодка «Орел»
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Парады также прошли в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Севастополе и Североморске
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
В Севастополе в параде было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих, девять кораблей в парадной линии и 48 — в военно-спортивном празднике
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Также в Севастополе колонной прошло подразделение боевых пловцов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Учебный трехмачтовый фрегат «Херсонес» на параде в Севастополе
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Дизель-электрическая подводная лодка «Варшавянка» на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц (слева на переднем плане) на параде во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Всего в военных парадах в разных городах России было задействовано 219 кораблей, 71 воздушное судно, 15 тыс. человек