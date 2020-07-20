Минобороны запустило на сайте мультимедийный раздел о параде ВМФ России

Минобороны России запустило на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный параду в честь Военно-морского флота (ВМФ), который состоится 26 июля.

Посетители раздела смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемами построений кораблей, задействованных в военно-спортивных праздниках в базах ВМФ.

По данным ведомства, в общей сложности в параде в Санкт-Петербурге задействуют 46 кораблей, катеров и судов. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века «Полтава».

Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники. В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной пройдут офицеры Главного командования ВМФ, курсанты высших военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Также в новом разделе представлена информация о проведении 26 июля военно-морских парадов в базах ВМФ России — Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.

Помимо этого, в разделе появилась отдельная тематическая страница, посвященная истории становления и развития Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.