Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ
Президент России Владимир Путин поздравил граждан и военных с днем Военно-морского флота на главном параде в Санкт-Петербурге. Текст поздравления приводит пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что военные моряки стоят на страже интересов России более трех веков. «Мы гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников, их свершениями», — заявил Путин.
По словам президента, главной ценностью ВМФ остаются люди. При этом Путин отметил рост уровня оснащенности военного флота страны, принятие в его состав 40 кораблей разных классов в 2020 году.
Перед обращения к морякам президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым обошел линию парада на катере в Финском заливе.