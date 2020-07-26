Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Николай Евменов, Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил граждан и военных с днем Военно-морского флота на главном параде в Санкт-Петербурге. Текст поздравления приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что военные моряки стоят на страже интересов России более трех веков. «Мы гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников, их свершениями», — заявил Путин.

По словам президента, главной ценностью ВМФ остаются люди. При этом Путин отметил рост уровня оснащенности военного флота страны, принятие в его состав 40 кораблей разных классов в 2020 году.

Перед обращения к морякам президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым обошел линию парада на катере в Финском заливе.