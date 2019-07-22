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BRENT $65 (+3,16%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Будет Рада: кто прошел в украинский парламент или потерял кресло депутата
На Украине прошли досрочные парламентские выборы. Партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского лидирует по партийным спискам и имеет шансы сформировать правительство без коалиции. Согласно предварительным данным, состав Рады значительно обновится. Яркие новые лица и неожиданно не прошедшие — в обзоре РБК
Новые лица
Фото: sviatoslav.yurash / Facebook

Станислав Юраш, 23 года, «Слуга народа»

Уроженец Львова станет самым молодым депутатом в истории парламента Украины. В политике с 2014 года — со времен Евромайдана. С 2015 года был секретарем экспертного совета при международном комитете Рады. Присоединился к кампании Владимира Зеленского в феврале 2019 года, «так как не мог допустить, чтобы Петр Порошенко, который так цинично использовал данные ему Майданом возможности, пошел на второй срок». В списке «Слуги народа» на выборах шел 27-м номером

Фото: svobodnaya.academy / Facebook

Михаил Федоров, 27 лет, «Слуга народа»

Уроженец Запорожья прошел по спискам «Слуги народа» (шестой номер). Во время президентской кампании Владимира Зеленского руководил диджитал-направлением, после избрания Зеленского стал его советником. Во время парламентской кампании возглавлял созданную при штабе «Слуги народа» рабочую группу по диджиталу и ИТ (прообраз будущего комитета Рады, где кандидаты занимались обучением и разработкой концепций законопроектов).

В Раде намерен работать над введением онлайн-резидентства и онлайн-гражданства Украины для помощи развития малого и среднего бизнеса и привлечения в страну дополнительных инвестиций, рассказал Федоров РБК

Фото: nikita.poturaev / Facebook

Никита Потураев, 48 лет, «Слуга народа»

Уроженец Днепра, политтехнолог и эксперт по коммуникациям. Окончил филологический факультет Днепровского национального университета. Кандидат политических наук. В прошлом занимал должность первого заместителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Во время парламентской кампании предложил переименовать Россию в Московию, а русский язык — в российский. «Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам — давайте мы им поможем... Давайте вернем россиянам разнообразие историческое», — объяснял Потураев в интервью на YouTube-канале Ukrlife.

В разговоре с РБК Потураев допустил создание в новой Раде комитета по Донбассу, куда, возможно, войдет

Фото: askichko / Facebook
Александр Скичко, 28 лет, «Слуга народа»

Украинский телеведущий выдвигался от «Слуги народа» по мажоритарному округу № 197 (Золотоноша, Канев, Черкасская область), где обошел депутата Рады, лидера парламентской фракции «Европейской солидарности» (ранее «Блока Петра Порошенко») Игоря Кононенко.

Ведущий программы «Зірковий шлях» и телешоу «Співай як зірка» («Звездный путь» и «Пой как звезда») на телеканале «Україна» (с 2015 года), с 2014 года — ведущий утреннего «Let’s go show» на радио Europa Plus, в 2012–2013 годах вел телешоу «Велика різниця по-українськи» («Большая разница по-украински»), а в 2013 году — программу «Мачо не плачут» на «Новом канале»

Фото: Александр Ткаченко / Facebook

Александр Ткаченко, 53 года, «Слуга народа»

Уроженец Киева, выпускник факультета журналистики Университета имени Тараса Шевченко. Украинский журналист, телеведущий и продюсер, гендиректор группы каналов «1+1 Медиа», принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому. Неоднократно входил в топ-100 самых влиятельных украинцев в рейтинге украинского журнала «Фокус».

Баллотировался девятым в списке партии. Собеседники РБК в руководстве «Слуги народа» называют его основным кандидатом на пост будущего мэра Киева

Фото: grishchukroma / Facebook

Роман Грищук, 29 лет, «Слуга народа»

Лидирует в одном из мажоритарных округов в Киеве, обгоняя народного депутата от партии экс-президента Петра Порошенко Дмитрия Андриевского. Известен как актер, ведущий и создатель юмористического коллектива «Мамахохотала», производящего юмористические шоу и сериалы

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Виктор Медведчук, 64 года, «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Глава политсовета партии давно в украинской политике. Возглавлял администрацию президента Леонида Кучмы (с 2002 по 2005 год), тогда же познакомился с российским президентом Владимиром Путиным.

В парламент возвращается после долгого перерыва: заседал в Раде второго, третьего и четвертого созывов (1990–2006 годы). С 2012 года возглавляет движение «Украинский выбор», которое призывает к активному развитию экономических связей с Евразийским экономическим союзом.

При президенте Порошенко был включен в подгруппу по обмену пленными в составе трехсторонней контактной группы по Украине, заседающей в Минске. При его посредничестве, в частности, был произведен обмен Надежды Савченко на двух россиян, экс-бойцов ГРУ Александра Александрова и Виктора Ерофеева

Фото: Zuma / ТАСС

Святослав Вакарчук, 44 года, «Голос»

Лидер и первый номер в избирательном списке образованной только в мае этого года партии «Голос». Он вернется в парламент Украины после долгого перерыва. В 2007–2008 годах был депутатом от блока «Наша Украина — Народная самооборона», поддерживавшего президента Виктора Януковича. За время работы в парламенте дважды выступил с трибуны, не внес ни одного законопроекта и добровольно сложил депутатский мандат.

Вакарчук обещал отстаивать в парламенте европейский курс Украины, выступает за членство страны в НАТО

Фото: Татьяна Зинкович / ТАСС

Петр Порошенко, 53 года, «Европейская солидарность»

Экс-президент Украины был первым в списке партии на выборах. До мая этого года политическое объединение называлось «Блок Петра Порошенко «Солидарность», но после проигрыша на президентских выборах было переименовано.

На прошлых выборах партия получила 21,82% голосов избирателей, на воскресных — 8,4% (после подсчета 70% бюллетеней).

Порошенко уже был депутатом Рады: четыре раза избирался в парламент, последний раз в 2012 году в одномандатном округе в Виннице. Его партия выступает за интеграцию Украины в Европейский союз и НАТО

Не прошли в Раду
Фото: O.Liashko / Facebook

Олег Ляшко, 46 лет, Радикальная партия Олега Ляшко

Депутат Рады последних четырех созывов не прошел в парламент, так как его партия не преодолела проходной барьер. За нее проголосовали, по предварительным данным, 3,83%.

Ляшко участвовал в президентских выборах 2014 и 2019 годов. В парламенте несколько раз становился участником драк

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Надежда Савченко, 39 лет, выдвигалась от собственной партии

В 2014 году Савченко, находившаяся тогда в российском СИЗО, была избрана в украинский парламент от «Батькивщины» Юлии Тимошенко. В 2016 году президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она была выдана Украине. После возвращения отношения с однопартийцами испортились и Савченко была исключена из «Батькивщины». После этого она объявила о создании собственной партии. Против нее также были выдвинуты обвинения в попытке организации госпереворота. Весной 2019 года она была освобождена из-под стражи, но обвинения пока не сняты.

​В выборах участвовала в 51-м мажоритарном округе (Донецкая область) и набрала всего восемь голосов. Победил в ее округе Александр Ковалев из организации воинов-афганцев «Никто, кроме нас» (33,03% голосов). В 2016 году ему вручили сообщение о подозрении в организации вывоза бойцов спецподразделения «Беркут» из Киева во время Евромайдана

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Владимир Гройсман, 41 год, выдвигался от собственной партии

В парламент бывший мэр Винницы и министр был избран в 2014 году от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». После выборов он стал спикером парламента, а в апреле 2016 года — премьер-министром. Баллотировался первым номером от собственной партии «Украинская стратегия Гройсмана», которая не прошла пятипроцентный барьер (набирает около 2%)

Фото: sivokho / Facebook

Сергей Сивохо, 50 лет, «Слуга народа»

Шоумен баллотировался от «Слуги народа» по 49-му одномандатному округу. По предварительным данным, получил только третий результат (19,89% голосов) и проиграл Валерию Гнатенко из «Оппозиционной платформы — За жизнь», который получил 36,94% голосов. В том же округе от «Оппозиционного блока» баллотировался Борис Колесников — бывший вице-премьер, глава политсовета «Оппозиционного блока», член Рады пятого, шестого и седьмого созывов

Фото: Zuma / ТАСС

Олег Тягнибок, 50 лет, «Свобода»

Националистической партии из Львова, к выборам включившей в свой список других националистов, в том числе из запрещенного в России «Правого сектора», не удалось вернуться в парламент (за нее проголосовали около 2% избирателей). Партия не смогла пройти по спискам еще на выборах 2014 года, но в ходе воскресных выборов несколько ее кандидатов попадут в парламент, победив в одномандатных округах

Авторы: Елизавета Антонова, Александр Атасунцев
Теги: мультимедиа, Украина, Выборы
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