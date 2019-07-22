Будет Рада: кто прошел в украинский парламент или потерял кресло депутата

Михаил Федоров, 27 лет, «Слуга народа»

Уроженец Запорожья прошел по спискам «Слуги народа» (шестой номер). Во время президентской кампании Владимира Зеленского руководил диджитал-направлением, после избрания Зеленского стал его советником. Во время парламентской кампании возглавлял созданную при штабе «Слуги народа» рабочую группу по диджиталу и ИТ (прообраз будущего комитета Рады, где кандидаты занимались обучением и разработкой концепций законопроектов).

В Раде намерен работать над введением онлайн-резидентства и онлайн-гражданства Украины для помощи развития малого и среднего бизнеса и привлечения в страну дополнительных инвестиций, рассказал Федоров РБК