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Выборы на Украине ,  
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Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Обработано 52,7% протоколов, «Слуга народа» получает большинство и в одномандатных округах, и по партийным спискам, и ее преимущество увеличивается. У партии есть реальная возможность самостоятельно сформировать правительство
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест. Таким образом, она сможет самостоятельно сформировать правительство. Об этом свидетельствуют результаты подсчета РБК после обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 52,70% протоколов.

Сейчас «Слуга народа» лидирует как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Кандидаты от партии Зеленского лидируют в 126 из 199 одномандатных округов. Еще 122 мандата из 225 «Слуга народа» может получить по партийным спискам, то есть суммарно эта партия претендует на 248 мест в Верховной раде нового созыва.

В случае если партия украинского президента после обработки оставшихся бюллетеней не утратит созданное преимущество, то она сможет впервые за всю историю страны самостоятельно сформировать кабинет министров, не создавая коалиции с другими партиями.

После подсчета 35,51% протоколов «Слуга народа» также лидировала, но преимущество было меньше: тогда партия Зеленского получала 121 мандат по партийным спискам и 120 в одномандатных округах.

Выборы в украинский парламент проводятся по смешанной системе. Из 424 депутатов 225 избираются по партийным спискам, а еще 199 — в мажоритарных округах. Чтобы попасть в Раду, партиям нужно преодолеть барьер в 5% голосов. К настоящему моменту этого смогли добиться пять партий. Помимо «Слуги народа», которая получает 42,47%, необходимое число голосов набрали «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,92%), партия экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,6%), партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,02%) и «Голос» (6,36%), которым руководит лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Верховная рада, выборы в парламент
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