Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

Досрочные выборы в Верховную раду назначили по решению президента Владимира Зеленского. Его партия лидирует и претендует на то, чтобы сформировать правительство самостоятельно, без коалиции. Главное о выборах — в обзоре РБК

Фото: Константин Черничкин / Reuters

Итоги выборов

Явка на момент окончания голосования составила 49,84%. На выборах в Раду в 2014 году она была на уровне 52,42%.

По результатам обработки 52,70% протоколов шанс попасть в Раду есть у пяти партий, все остальные не преодолевают пятипроцентного барьера. «Слуга народа» Владимира Зеленского получает 42,45%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,89%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,63%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,02%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,38%.

Партия Зеленского лидирует как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Это дает «Слуге народа» возможность сформировать правительство без образования парламентской коалиции — впервые в истории страны.

На зарубежных участках партия Порошенко «Европейская солидарность» незначительно опередила «Слугу народа» Зеленского: разрыв составил 1,42%.

ЦИК Украины признала выборы состоявшимися. Комиссия не нашла системных нарушений в ходе голосования.

В партии Зеленского в воскресенье заявляли о нарушениях на выборах, среди них — попытки вынести бюллетень, подкуп избирателей и незаконная агитация. Также там сообщили об использовании конкурентами политических клонов. О нарушениях говорил и Виктор Медведчук.

Как проходили выборы