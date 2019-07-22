Политика , 22 июл, 12:41
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Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
Досрочные выборы в Верховную раду назначили по решению президента Владимира Зеленского. Его партия лидирует и претендует на то, чтобы сформировать правительство самостоятельно, без коалиции. Главное о выборах — в обзоре РБК
Итоги выборов
- Явка на момент окончания голосования составила 49,84%. На выборах в Раду в 2014 году она была на уровне 52,42%.
- По результатам обработки 52,70% протоколов шанс попасть в Раду есть у пяти партий, все остальные не преодолевают пятипроцентного барьера. «Слуга народа» Владимира Зеленского получает 42,45%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,89%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,63%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,02%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,38%.
- Партия Зеленского лидирует как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Это дает «Слуге народа» возможность сформировать правительство без образования парламентской коалиции — впервые в истории страны.
- На зарубежных участках партия Порошенко «Европейская солидарность» незначительно опередила «Слугу народа» Зеленского: разрыв составил 1,42%.
- ЦИК Украины признала выборы состоявшимися. Комиссия не нашла системных нарушений в ходе голосования.
- В партии Зеленского в воскресенье заявляли о нарушениях на выборах, среди них — попытки вынести бюллетень, подкуп избирателей и незаконная агитация. Также там сообщили об использовании конкурентами политических клонов. О нарушениях говорил и Виктор Медведчук.
Как проходили выборы
- Досрочные выборы в Раду назначили по решению Владимира Зеленского. О роспуске парламента он объявил еще во время инаугурации 20 мая. Уходящий состав Рады блокировал его инициативы. Так, Зеленскому не удалось уволить министра иностранных дел Павла Климкина (на Украине парламентско-президентская форма правления, президент не может уволить кого-либо из членов правительства, включая премьера, без согласия депутатов).