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Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
Досрочные выборы в Верховную раду назначили по решению президента Владимира Зеленского. Его партия лидирует и претендует на то, чтобы сформировать правительство самостоятельно, без коалиции. Главное о выборах — в обзоре РБК
Фото: Константин Черничкин / Reuters

Итоги выборов

  • Явка на момент окончания голосования составила 49,84%. На выборах в Раду в 2014 году она была на уровне 52,42%.
  • По результатам обработки 52,70% протоколов шанс попасть в Раду есть у пяти партий, все остальные не преодолевают пятипроцентного барьера. «Слуга народа» Владимира Зеленского получает 42,45%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука — 12,89%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,63%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,02%, «Голос» Святослава Вакарчука — 6,38%.
  • Партия Зеленского лидирует как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Это дает «Слуге народа» возможность сформировать правительство без образования парламентской коалиции — впервые в истории страны.
  • На зарубежных участках партия Порошенко «Европейская солидарность» незначительно опередила «Слугу народа» Зеленского: разрыв составил 1,42%.
  • ЦИК Украины признала выборы состоявшимися. Комиссия не нашла системных нарушений в ходе голосования.
  • В партии Зеленского в воскресенье заявляли о нарушениях на выборах, среди них — попытки вынести бюллетень, подкуп избирателей и незаконная агитация. Также там сообщили об использовании конкурентами политических клонов. О нарушениях говорил и Виктор Медведчук.

Как проходили выборы

  • Досрочные выборы в Раду назначили по решению Владимира Зеленского. О роспуске парламента он объявил еще во время инаугурации 20 мая. Уходящий состав Рады блокировал его инициативы. Так, Зеленскому не удалось уволить министра иностранных дел Павла Климкина (на Украине парламентско-президентская форма правления, президент не может уволить кого-либо из членов правительства, включая премьера, без согласия депутатов).

Политика
Парламентские выборы на Украине. Что важно знать

  • На выборах было представлено 65 партий.
  • По Конституции в Раду избираются 450 депутатов: 225 — по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. На практике из одномандатников в парламент попадут 199 человек, так как выборы не проходят в Крыму, Севастополе и части Донбасса.
  • На выборы не пустили наблюдателей из России, также Украина не стала открывать избирательные участки на российской территории.

    Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Планы партии «Слуга народа» в парламенте

  • Если партии все же не хватит мест в Раде для формирования правительства, возможны переговоры о коалиции с «Голосом» Вакарчука.
  • Возглавить парламент может Дмитрий Разумков, глава партии «Слуга народа» и спикер штаба Зеленского во время президентской кампании.

Политика
«Слуги народа» дошли до Рады

  • «Слуга народа», как заявил в воскресенье Зеленский, собирается добиться окончания войны в Донбассе и возвращения пленных, а также бороться с коррупцией.
  • Приоритетными называют 50–100 законопроектов, среди которых ранее внесенные Зеленским, например об отмене депутатской неприкосновенности и об импичменте президента.
  • Примирение с Россией в партии называют возможным, но только «когда вернут оккупированные территории, вернут наших людей, компенсируют все те утраты, которые мы понесли за годы войны, и, конечно же, извинятся».
Авторы: Анастасия Антипова, Елизавета Антонова
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: выборы на Украине, Верховная рада
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Парламентские выборы на Украине. Что важно знать
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