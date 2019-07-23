Монополия «Слуги», провал националистов. Что важно знать о выборах в Раду

Националистические силы провалились

Прошедшие в воскресенье выборы показали, что националистические силы на Украине продолжают терять популярность. Проходной барьер не смогло преодолеть Всеукраинское объединение «Свобода» (2,23% голосов), в первой пятерке списка которой, кроме прочих, были основатель и первый командир батальона «Азов», внефракционный депутат Рады прошлого созыва Андрей Билецкий, экс-лидер запрещенного в России «Правого сектора», также внефракционный депутат Рады прошлого созыва Дмитрий Ярош и действующий лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко. К середине дня 22 июля было известно только об одном депутате от «Свободы», который может пройти в парламент — это Оксана Савчук, которая лидировала в одномандатном округе Ивано-Франковской области.

Количество пророссийски настроенных депутатов возрастет

Второе место на выборах занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» — главная пророссийская сила в стране. По предварительным данным, она претендует на примерно 42 мандата (35 по спискам партии и еще семь в одномандатных кругах). Однако в итоге кандидатов, разделяющих идеи объединения, может оказаться еще больше.

С 2014 года в украинском парламенте была только одна популярная сила, выступавшая за диалог с Москвой — «Оппозиционный блок», ее фракция в парламенте насчитывала 39 депутатов. Эта партия была сформирована из бывших членов прекратившей существование Партии регионов экс-президента Виктора Януковича. Осенью прошлого года из-за внутрипартийного конфликта от нее откололась группа депутатов и объявила об объединении с партией «За жизнь» Вадима Рабиновича — так возникла «Оппозиционная платформа — За жизнь». С тех пор «Блок» и «Платформа» проводили раздельные политические кампании. «Оппозиционный блок» на этих выборах набрал чуть более 3% и в парламент не прошел, однако некоторые из его членов (шесть человек) пройдут в Раду за счет побед в одномандатных округах.

Пророссийски настроенных депутатов в парламенте если и станет больше, то на уровне статистической погрешности, отметил украинский политолог Владимир Фесенко. Положение же сил в парламенте, наоборот, ухудшится, продолжил он: «Токсичность «Платформы» и Медведчука, его прямая поддержка Москвой приведут к тому, что они окажутся в оппозиционном гетто, не получат должность второго вице-спикера, вряд ли смогут возглавить один из парламентских комитетов. Будет кампания, направленная на то, чтобы сделать максимально некомфортным присутствие Медведчука в парламенте».

Радикальное обновление Рады

По итогам выборов Рада значительно обновится, большинство избранных депутатов — новички в парламенте. Из шести парламентских фракций VIII созыва в Раде останутся только две: «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко (при этом партия экс-президента на эти выборы шла под новым названием — раньше называлась «Блок Петра Порошенко — Солидарность», но была переименована после поражения ее лидера на президентских выборах весной этого года). Не вошли в парламент «Народный фронт» Арсения Яценюка, который получил по итогам прошлых выборов 22,14% голосов, «Самопомощь», набравшая в 2014 году 10,97% голосов, а также Радикальная партия Олега Ляшко (7,44%).

Подтвердился запрос украинского общества на «новые лица»: многие победившие в мажоритарных округах и прошедшие в парламент по спискам кандидаты от «Слуги народа» далеки от политики: их основной род занятий — сфера развлечений. Например, в Запорожье гендиректор «Мотор Сич» (украинское предприятие, занимается производством авиационных двигателей), один из богатейших людей Украины и депутат Рады последних четырех созывов Вячеслав Богуслаев проиграл 27-летнему свадебному фотографу Сергею Штепе.

Размывание электоральных границ

Электоральная карта Украины традиционно делилась на запад и восток. Жители западных областей обычно поддерживали кандидатов, выступающих с националистических и проевропейских позиций, жители восточных поддерживали сближение с Россией. Как показали нынешние парламентские выборы, партия Зеленского победила в большинстве областей и запада, и востока. На востоке на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей с серьезным перевесом (более 20%) победила «Оппозиционная платформа — За жизнь». На западе «Слуга народа» проиграла только во Львовской области, менее чем на 4% отстав от партии «Голос», лидером которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, уроженец соседней Закарпатской области.

Регионы Украины объединило протестное голосование, отметил украинский политолог Руслан Бортник. «На президентских выборах украинцы голосовали против Порошенко и действующей власти, на парламентских — против всего политического истеблишмента. И это голосование объединило север, юг и центр, а также в какой-то мере Западный Донбасс и восточную часть Западной Украины», — сказал эксперт РБК.