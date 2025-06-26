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Президент Финляндии оценил шансы вступления Украины в НАТО при Трампе

Президент Финляндии Стубб: Украина не станет членом НАТО при Трампе
Украина не сможет вступить в НАТО, пока у власти в США администрация Дональда Трампа, но в долгосрочной перспективе это возможно, заявил президент Финляндии. Трамп неоднократно говорил, что Украина не станет членом альянса
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Украина не сможет вступить в НАТО, пока пост президента США занимает Дональд Трамп, однако в долгосрочной перспективе это возможно, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNBC.

«Если один из ключевых членов альянса, другими словами США, против вступления Украины в НАТО в настоящий момент, этого не случится в краткосрочной или в среднесрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе такая возможность должна быть», — сказал Стубб.

По его оценке, вступление Украины в Евросоюз «обязательно произойдет», а присоединение к НАТО «в конце концов случится». Журналист в ответ напомнил, что с 2022 года на Украине продолжаются боевые действия, что может стать препятствием для присоединения к альянсу.

«Мы работаем над этим. С тех пор как Трамп стал президентом, мы ежедневно и еженедельно обсуждаем этот вопрос. Мы работаем над двумя задачами: первая — прекращение огня, второе — мирные переговоры, когда стороны смогут обсудить территориальные вопросы, компенсацию и другие вопросы», — ответил Стубб.

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Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. С тех пор в блоке не раз заявляли о планах принять страну в его состав. Так, в июле на саммите объединения страны-члены объявили о «необратимом пути» Киева «к полной евроатлантической интеграции». При этом занимавший на тот момент пост генсека организации Йенс Столтенберг говорил, что точную дату вступления страны в блок пока назвать нельзя. Позднее сменивший Столтенберга на посту генсека НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины больше не стоит на повестке дня.

Для вступления Украине необходимо согласие всех стран — членов блока. Однако Трамп неоднократно говорил, что Украина никогда не войдет в состав НАТО. По его мнению, именно обещание бывшего главы Белого дома Джо Байдена предоставить Киеву гарантии вступления в альянс привели к военному конфликту с Россией.

Москва выступает против присоединения Украины к НАТО. Отказ Киева от стремления вступить в блок российский президент Владимир Путин называл среди условий для начала мирных переговоров. В Кремле подчеркивали, что приближение инфраструктуры НАТО к границам России представляет опасность для страны и что оно стало одной из причин начала военной операции.

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Милена Костерева
Финляндия США НАТО Украина Александр Стубб Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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