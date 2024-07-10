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Политика ,  
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В НАТО пообещали Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс

Будущее Украины лежит в НАТО, говорится в коммюнике саммита альянса в Вашингтоне.

«Мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», — сказано в документе.

Страны НАТО подтвердили, что готовы пригласить Украину в альянс, когда будут выполнены необходимые условия и при одобрении от всех членов блока. Они отметили, что она достигла прогресса в реформах по сравнению с прошлогодним саммитом блока, прошедшим в Вильнюсе.

«Решения саммита НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в НАТО», — также говорится в коммюнике.

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CNN сообщал, что использование слова «необратимый» в коммюнике поддерживал Белый дом, а за формулировку со словам «мост» выступали США и Германия.

The Washington Post сообщала, что фразу о «необратимом пути» в документе согласовали глава офиса украинского президента Андрей Ермак и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Однако, по данным Bloomberg, она не устроила команду президента Украины Владимира Зеленского, так как они хотели получить формальное приглашение страны в НАТО.

Материал дополняется.

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