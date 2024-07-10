Столтенберг отказался назвать точную дату вступления Украины в НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Для принятия Украины в НАТО необходимо общее согласие всех членов организации, поэтому точную дату вступления страны в альянс пока назвать нельзя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале юбилейного саммита этого блока в Вашингтоне.

«Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом, но пока слишком рано говорить точно, когда это произойдет», — сказал Столтенберг. Но альянс приближает страну к членству в организации, подчеркнул генсек НАТО.

В НАТО входят 32 страны. Очередной саммит альянса проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Поддержка Украины — одна из основных тем встречи. Как уточняет Белый дом, западные союзники готовы усилить свою коллективную поддержку «в этот критический момент для трансатлантической безопасности».

7 июля Столтенберг снова назвал предварительное условие для вступления Украины в НАТО: для этого она должна победить в конфликте с Россией. В июне генсек альянса заявил, что победа Украины — это «абсолютный минимум» для ее членства в организации.

Россия против вступления Украины в НАТО. Москва никогда не соглашалась с расширением альянса, тем более за счет Украины, сказал российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

В июне Путин назвал официальный отказ Украины от стремления в НАТО одним из условий для прекращения огня и начала мирных переговоров.