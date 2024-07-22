 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков заявил о продвижении инфраструктуры НАТО к границам России

Песков: НАТО продвигает свою инфраструктуру к границам России
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

НАТО продвигает военную инфраструктуру к российским границам, альянс настроен на конфронтацию, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос об оценке Кремля заявления президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к вооруженному конфликту с Москвой.

«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, альянс настроен по отношению к Москве конфронтационно и выполняет свои задачи.

Вучич заявил о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией
Политика
Александр Вучич

Ранее Вучич заявил, что западные страны готовятся к вооруженному конфликту с Россией. По его словам, в европейских государствах формируются правительства военного времени. Никто не готов воевать с Россией «на земле», Запад хотел бы вести войну дистанционно, отметил политик.

Президент Сербии также отметил, что выступает за мирные переговоры по Украине, потому что нерешенный конфликт грозит перерасти в международную катастрофу.

Теги
Дмитрий Песков НАТО Александр Вучич
Материалы по теме
Вучич заявил о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией
Политика
Вучич посоветовал достичь прекращения огня на Украине «как можно скорее»
Политика
НАТО сообщило о полумиллионе военных в повышенной боевой готовности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Российский вратарь-рекордсмен пополнил состав чемпиона Австрии Спорт, 13:29
Стрелков заявил о желании работать швеей в колонии в Кирово-Чепецке Политика, 13:29
В Кремле заявили, что не ждут ничего хорошего от Белого дома Политика, 13:23
7 важных ответов о том, как питаться правильно РБК и Мистраль, 13:22
Дасаев оценил попадание в список лучших игроков Восточной Европы Спорт, 13:21
Гладков поручил обходить дома в приграничье и предлагать жителям уехать Политика, 13:16
Песков заявил о продвижении инфраструктуры НАТО к границам России Политика, 13:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Миллионы от государства. Как не запутаться в господдержке для туротрасли Pro, 13:05
Премьер Грузии предрек скорое окончание конфликта на Украине из-за Трампа Политика, 13:02
В Кремле оценили отказ аккредитовать российских репортеров на Олимпиаду Спорт, 13:01
В Петербурге второй раз за неделю осквернили могилу Пригожина Общество, 13:00
Момент атаки дрона на НПЗ в Туапсе. Видео Политика, 12:57
Жителей Москвы предупредили о грозе, сильном ветре и ливне Общество, 12:53
Аэрокосмический холдинг SR Space оценили в ₽16,9 млрд в ходе pre-IPO Инвестиции, 12:50