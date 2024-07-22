Песков: НАТО продвигает свою инфраструктуру к границам России

Песков заявил о продвижении инфраструктуры НАТО к границам России

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НАТО продвигает военную инфраструктуру к российским границам, альянс настроен на конфронтацию, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос об оценке Кремля заявления президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к вооруженному конфликту с Москвой.

«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, альянс настроен по отношению к Москве конфронтационно и выполняет свои задачи.

Ранее Вучич заявил, что западные страны готовятся к вооруженному конфликту с Россией. По его словам, в европейских государствах формируются правительства военного времени. Никто не готов воевать с Россией «на земле», Запад хотел бы вести войну дистанционно, отметил политик.

Президент Сербии также отметил, что выступает за мирные переговоры по Украине, потому что нерешенный конфликт грозит перерасти в международную катастрофу.