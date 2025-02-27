Трамп исключил вступление Украины в НАТО: «этого не произойдет»

Президент США уверен, что Украина не вступит в НАТО. Он назвал «целью номер один» прекращение боевых действий. Отказ от членства Киева в блоке Путин называл одним из условий начала переговоров с Киевом

Кир Стармер и Дональд Трамп (Фото: Carl Court / Getty Images)

Вступления Украины в НАТО «не произойдет», заявил президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером. Его слова приводит Sky News.

«Я мог бы вежливо сказать: мол, мы работаем над этим. Но этого [вступления Украины в НАТО] не будет. Просто не будет, потому что из-за этого все и началось», — сказал Трамп.

По его мнению, «цель номер один» — прекратить боевые действия. Если бы его предшественник Джо Байден не пообещал Киеву членства в альянсе, военные действия не начались бы, говорил Трамп. Он также соглашался с главой Пентагона Питом Хегсетом, который заявлял, что присоединение Украины к блоку в рамках мирной сделки «нереалистично».

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте подчеркивал: «никогда не было согласовано, что, когда мирные переговоры начнутся, они закончатся членством в НАТО».

Если президент США «будет готов видеть Украину в НАТО», она вступит в блок, убежден украинский президент Владимир Зеленский. «И если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО», — признавал украинский лидер.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. «Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию», — заявляли в Кремле. Отказ от членства Киева в блоке Владимир Путин называл одним из условий начала переговоров с Киевом.