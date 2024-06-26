США продлили исключение в потолке цен на российскую нефть для Японии

США продлили до 28 июня 2025 года исключение из потолка цен для поставок российской нефти в Японию с проекта «Сахалин-2». Токио после введения меры в декабре 2022 года предупредил, что она не затронет эти поставки

Фото: Егор Алеев / ТАСС

США сделали исключение для поставок нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию и вывели их из-под действия так называемого потолка цен на российское топливо, сообщает американский Минфин.

Мера действует до 28 июня 2025 года. США вводят ее в третий раз после начала действия потолка цен на российскую нефть. Предыдущая лицензия была выдана 14 сентября прошлого года.

В декабре 2022 года страны G7 (Япония входит в объединение), ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты — в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. При цене на таких уровнях и ниже поставки нефти и нефтепродуктов по морю в третьи страны и услуги по их транспортировке разрешаются. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти. В марте 2024 года помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт говорил, что страны G7 обсуждают возможность снижения потолка цен на российскую нефть.

Япония после введения потолка цен на нефть предупредила, что мера не распространится на топливо из «Сахалин-2» ради энергетической безопасности. США тогда разрешили проводить операции, связанные с морской перевозкой нефти, при условии, если ее добыли на «Сахалин-2» и будут использовать только в Японии. Позже эта мера продлевалась.

Кроме того, японские Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить доли в «Сахалин-2». Правительство разрешило обеим компаниям сделать это, они получили доли, пропорциональные тем, что имели. В июне прошлого года Токио вывел из-под санкций строительные и инженерные работы на «Арктик СПГ 2» и проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Москва считает вводимые санкции незаконными. В ответ на введение потолка цен президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

При этом на основании «специального решения» президента могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов. Действие указа не раз продлевалось, в последний раз — до 31 декабря этого года.