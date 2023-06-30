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Япония сделала исключение из санкций для проектов на Сахалине и Ямале

Власти Японии вывели из-под санкций услуги для нефтегазовых проектов в России
Япония вывела из-под санкций строительные и инженерные работы на «Арктик СПГ 2» и проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». На это могло повлиять ожидание роста спроса в стране на сжиженный природный газ (СПГ)
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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Япония решила сделать исключение из санкций, предполагающих запрет на оказание услуг по проведению строительных и инженерных работ в России, которые были приняты на заседании правительства страны в конце мая. Об этом Минэкономики Японии сообщило 30 июня.

Согласно сообщению, с 30 сентября Япония разрешает оказывать услуги по инженерным работам, которые связаны с хранением, разведкой, добычей, транспортировкой нефти и газа, а также с их перевалкой и сжижением для нефтегазового проекта «Сахалин-1» (подконтролен «Роснефти») и заводов по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» («Газпром») и «Арктик СПГ 2» (НОВАТЭК). Японскому консорциуму SODECO, в который входят Japex, ITOCHU, Marubeni, Inpex, принадлежит 30% «Сахалина-1». В «Сахалин-2» Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% соответственно. Компаниям из Японии также принадлежит 10% «Арктик СПГ 2» на Ямале.

«Принимая во внимание влияние на компании, присутствующие в России, приняты необходимые меры с точки зрения обеспечения стабильной работы проектов, важных для энергетической безопасности Японии», — отметили в Минэкономики.

Япония — крупнейший в мире импортер СПГ, по итогам прошлого года 9% от общего объема такого газа поставлялось из России. В мае 2023 года поставки российского сжиженного газа в эту страну выросли на 9,1%. По подсчетам ТАСС, доля российского СПГ в импорте Японии увеличилась до 13,22%. В Токио неоднократно говорили о важности нефтегазовых проектов в России, а японские компании решили сохранить свои доли в них в отличие от американской Exxon и англо-британской Shell, которые объявили о выходе из проектов на Сахалине. В марте 2023 года премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония продолжит участие в проектах, так как, по прогнозам, спрос на СПГ будет расти.

Япония еще в 2022 году согласовала с партнерами по G7, которые вводили санкции против России, исключение из-под действия потолка цен на нефть для проектов на Сахалине. Минфин США разрешил продолжать ее покупать, но только до 30 сентября 2023 года.

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Теги
Компании
Георгий Смирнов
Япония газ санкции «Сахалин-1» «Сахалин-2»
ГАЗПРОМ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РОСНЕФТЬ НОВАТЭК
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