МИД выразил готовность «идти по пути» восстановления отношений с Грузией
Москва готова идти по пути нормализации отношений с Тбилиси и приветствует инициативу политиков Грузии по восстановлению связей с Россией, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга в рамках XII Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.
«Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку <...> российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую вами инициативу. Мы готовы идти по этому пути», — сказала она, отвечая на вопрос об инициативе грузинской партии «Солидарность во имя мира» о восстановлении дипломатических отношений.
В середине июня партия «Солидарность во имя мира» (не состоит в парламенте Грузии) обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан республики. Международный секретарь партии Мамука Пипия попросил «амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима вынужденно нарушили правила пребывания» в России или были депортированы.
Россия отменила визовый режим с Грузией в мае 2023 года. Тогда же был снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику. Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян еще в 2012 году.
11 июня телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники утверждал, что правительства Грузии и России активно работают по вопросу о восстановлении дипломатических отношений и уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве. Собеседники телеканала с грузинской стороны, «близкие к Кремлю», заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» отрицает такие планы.
В российском МИДе информацию о планах правительств двух стран восстановить дипломатические отношения назвали «уткой».
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