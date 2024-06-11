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Политика ,  
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Mtavari сообщил о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией

Mtavari: власти Грузии готовятся к восстановлению дипотношений с Россией

Правительства Грузии и России активно работают по вопросу о восстановлении дипломатических отношений, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве, утверждает телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники.

Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в сентябре 2008-го года, после того Россия провела операцию «по принуждению к миру», а также признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

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