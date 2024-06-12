МИД назвал «уткой» данные о планах восстановить отношения Грузии и России

Вид на здание МИД России (Фото: Владимир Баранов / Global Look Press)

Информация о планах правительств Грузии и России восстановить дипломатические отношения между двумя странами не соответствует действительности. Об этом заявили РБК в российском МИД.

«Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — заявили в МИД.

О работе правительств России и Грузии над восстановлением дипотношений сообщил телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники. По его данным, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве.

При этом собеседники телеканала с грузинской стороны, «близкие к Кремлю», сказали, что правящая партия «Грузинская мечта» отрицает эти планы. Представители грузинского правительства назвали необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве.

Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в сентябре 2008 года, после того как Россия провела операцию «по принуждению к миру», а также признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Интересы России и Грузии с тех пор представляют посольства Швейцарии в Москве и Тбилиси.