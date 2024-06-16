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Политика ,  
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Грузинская партия попросила Путина полностью отменить визовый режим

Партия «Солидарность во имя мира» попросила Путина об отмене виз для Грузии

В Грузии партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан республики. С таким обращением на съезде партии выступил ее международный секретарь Мамука Пипия. Видео публикует Sputnik Грузия.

«Солидарность во имя мира» не состоит в грузинском парламенте. Партия была создана в декабре 2023 года. Ее председателем стал активист, выступавший против правительства Михаила Саакашвили, Мераб Чикашвили. На съезде 15 июня был избран новый председатель партии — Михаил Жгенти.

«Обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии», — заявил Пипия.

Он также попросил российского президента «амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима вынужденно нарушили правила пребывания» в России или были депортированы.

Еще он попросил облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии в России и установить квоты на работу.

Mtavari сообщил о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в сентябре 2008 года, после того как Россия провела операцию «по принуждению к миру», а также признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Интересы России и Грузии с тех пор представляют посольства Швейцарии в Москве и Тбилиси.

В июне 2024 года грузинский телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники сообщил, что правительства Грузии и России активно работают по вопросу о восстановлении дипломатических отношений, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве. Российский МИД назвал эту информацию «уткой».

Россия отменила визовый режим с Грузией 15 мая 2023 года. В тот же день был снят запрет на полеты российских авиакомпанию в республику.

В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

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Теги
Персоны
Грузия Владимир Путин партия Визовый режим визы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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