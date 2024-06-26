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Военная операция на Украине ,  
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Арахамия рассказал о совете Запада, сорвавшем переговоры в 2022 году

Арахамия: Запад в 2022-м посоветовал не обсуждать с Россией «эфемерные гарантии»
Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры в Стамбуле весной 2022 года, на которых были достигнуты предварительные договоренности о мире, были сорваны в том числе из-за совета Запада прекратить диалог с Россией по «эфемерным гарантиям», рассказал Арахамия
Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче
Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Страны Запада в период мирных переговоров Украины и России в 2022 году посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиям безопасности», что привело к срыву переговоров. Об этом сообщает Time со ссылкой на заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде и члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давида Арахамии, возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

Как отмечает журнал, в течение шести недель в Стамбуле переговорщики достигли контуров соглашения: в обмен на гарантии безопасности со стороны России и других стран Украина согласилась бы отказаться от планов вступления в альянс НАТО и принять статус «постоянного нейтралитета».

Кремль, пишет Time, похоже, был готов рассмотреть эти условия. Однако к концу апреля 2022 года мирный процесс сорвался. Одна из причин — нежелание западных стран давать собственные «твердые» гарантии безопасности Украине, а также рекомендации с их стороны прекратить подобные переговоры с Москвой. «Они фактически посоветовали нам не заниматься эфемерными гарантиями безопасности», — рассказал Арахамия.

Еще одна причина срыва соглашений весной 2022 года — успешные оборонительные и наступательные действия украинских сил. Time отмечает, что по мере укрепления Украиной позиций на поле боя, в том числе на херсонском и харьковском направлениях, ее союзники призвали президента Владимира Зеленского вернуться к мирным переговорам с позиции силы. Однако в Киеве совет отвергли, что в итоге вылилось в составление Зеленским своей «формулы мира», где есть «практически недостижимые» для начала мирного диалога позиции.

Арахамия в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля 2022 года в Белоруссии, второй — в конце марта в Стамбуле. К началу лета переговоры были остановлены, а стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей.

В ноябре прошлого года Арахамия рассказал, что на решение Киева отказаться от условий Москвы весной 2022-го повлиял в том числе совет экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — заявил он тогда. Сам Джонсон позже назвал «российской пропагандой» заявления о его причастности к срыву переговоров.

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Политика
Фото:Reuters

В июне 2023 года президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге показал проект соглашения под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», который украинская и российская стороны парафировали весной 2022 года. По его словам, документ содержал положения о нейтралитете Украины и гарантиях безопасности для нее. Однако Киев «выкинул его на свалку истории» после того, как Москва отвела войска из Киевской и Черниговской областей, заявил тогда Путин.

Украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на своей «формуле мира», среди пунктов которой восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск и прекращение боевых действий. Среди требований также — возвращение к границам Украины 1991 года.

Москва среди условий для урегулирования конфликта называла прекращение Киевом боевых действий, отказ Запада от поставок оружия и нейтральный статус Украиныю 14 июня Путин также назвал условием для прекращения огня и начала мирных переговоров полный вывод войск ВСУ из новых регионов России. Если конфликт продолжится, то реалии на земле будут меняться и «условия для переговоров будут другими», подчеркнул глава государства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Давид Арахамия мирные переговоры Стамбул Военная операция на Украине гарантии безопасности
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