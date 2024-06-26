Time узнал о сравнении делегацией США саммита в Швейцарии с кучей навоза

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Итоговое коммюнике с тремя пунктами «формулы мира» подписали лишь 82 страны. Участники рассказали Time, что саммит был больше похож на «эхо-камеру» для союзников Украины

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По прибытии на вертолетах на мирный саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке некоторые члены американской делегации заметили, что вертолетная площадка находится рядом с ветхим сараем, забор которого едва скрывает большую кучу навоза, и сочли ситуацию довольно символичной, пишет Time со ссылкой на опрошенных чиновников.

«Это довольно символично. Здесь много дерьма, которое нужно разгребать», — рассказал один из американских гостей. Другие участники жаловались, что это мероприятие было похоже не на переговоры, а на «эхо-камеру» для существующих союзников Украины.

Как отмечает Time, саммит, на котором Украина планировала заручиться поддержкой стран глобального Юга и вступить в переговоры с Россией с позиции силы в целом не оправдал ожиданий. Журналисты связывают это в том числе с неудачным контрнаступлением и фокусом внимания большинства стран на конфликте Израиля и ХАМАС.

Источники Time в команде главы офиса украинского президента Андрея Ермака рассказали, что тот разослал им список стран, в основном из Африки и Латинской Америки, которых необходимо было убедить присутствовать на саммите. «Это были трудные случаи. Нам приходилось работать по телефону, придумывать аргументы», — сообщил один из собеседников журнала. По его словам, на конечные решения некоторых стран повлияла возможность пообщаться с влиятельными чиновниками на швейцарском курорте, другие же опасались втянуться в противостояние с Россией и ее союзниками.

Журнал называет саммит первым настоящим испытанием для мирной стратегии президента Украины Владимира Зеленского, однако отмечает, что итоговое коммюнике состояло из «осторожных формулировок». По данным журнала, лишь в кулуарах саммита делегаты обсуждали волнующий всех вопрос: «какой мир в конечном итоге будет на Украине?». Там же с «наиболее трезвым прогнозом» выступил президент Чехии Петр Павел, который заявил, что Россия, скорее всего, сохранит контроль над «оккупированными» ею землями, в то время как демократический мир будет продолжать осуждать оккупацию еще долгие годы. Также он заявил, что Москва «не испытывают никакого давления, чтобы сесть за стол переговоров прямо сейчас».

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняли лишь 92 (включая частично признанное Косово). В итоговой декларации содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей.

Коммюнике подписали 82 страны, среди которых Венгрия, Словакия, Сербия, Аргентина, Турция и Грузия. Не поставили подписи Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд и Мексика.

Россию на конференцию не пригласили, чтобы она ее не сорвала, объяснял Зеленский. Он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец военного конфликта. Москва исключает переговоры с Киевом на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле».

Президент Владимир Путин называл саммит уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса». 14 июня он представил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров.

ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей (включены в состав России в сентябре 2022-го). Речь идет в том числе о территориях в этих регионах, которые сейчас контролирует Киев (среди них — Херсон и Запорожье).

Украинские власти также должны официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.

В международных договорах должен быть зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

Санкции Запада против России должны быть сняты.

Когда Киев сделает реальные шаги к выполнению этих условий, с российской стороны незамедлительно последует приказ о прекращении огня и начале переговоров, сказал Путин.