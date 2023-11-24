Песков рассказал о значимом итоге участия Путина в саммите G20

Песков: на G20 другие страны слушали Путина, он слушал их, это — значимый итог

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На саммите «Большой двадцатки» (G20) российский президент Владимир Путин слушал представителей других стран, а они его, что само по себе является значимым итогом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президента [России Владимира Путина] слушали, президент слушал других. Это важно. Само по себе это достаточно значимый итог», — сказал пресс-секретарь.

Позиции стран-членов G20 по украинскому вопросу разнятся, государства использовали разные формулировки, отметил Песков. «В том числе реагируя и на них президент дал еще раз свою развернутую оценку ситуации», — добавил он.

Кремль, по словам Пескова, положительно оценивает итоги прошедшего саммита.

Саммит G20 прошел 22 ноября в онлайн-формате. Выступая на мероприятии, Путин назвал боевые действия трагедией и предложил подумать о ее прекращении. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, из диалога вышел именно Киев. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, призвал «вывести войска с Украины».

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