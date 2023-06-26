Глава Херсонской области опроверг закрепление ВСУ на левом берегу Днепра

Украинские силы предпринимали попытки перебраться через Днепр и «спрятаться» под Антоновским мостом, но были уничтожены, сообщил Сальдо. О том, что ВСУ закрепились в районе моста, ранее писал военкор Александр Коц

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Информация о закреплении формирований украинской армии под Антоновским мостом на левом берегу Днепра является «пропагандой киевского режима» и «ложными вбросами», написал в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Официально сообщаю, что это ложь», — заявил он.

Сальдо сообщил, что отдельные «мелкие группы» украинских сил в последние три дня предпринимали попытки переправиться через Днепр и «спрятаться» под мостом, но они были, по его словам, уничтожены российскими военными.

Губернатор не исключил, что ВСУ и дальше будут посылать солдат под Антоновский мост, и пообещал им «такую же участь».

«На фоне своих неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации. Еще раз призываю граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам, которые владеют первичными данными», — написал он.

Антоновский мост, находящийся выше по течению от Херсона, был частично разрушен в ноябре 2022 года. Он соединял левый и правый берега Днепра. О том, что в последнюю неделю «аномально выросла» активность украинских сил в районе моста и кратно увеличилась интенсивность их попыток переправиться через Днепр, утром 26 июня в своем телеграм-канале сообщил военкор «Комсомольской правды», член Совета по правам человека при президенте Александр Коц. По его утверждению, «приходится констатировать», что ВСУ закрепились на левом берегу и «пытаются расширять плацдарм». В то же время Коц сообщил, что в этом районе по ВСУ «активно работает артиллерия».

Минобороны России с начала июня сообщало, что Украина начала попытки ранее анонсированного контрнаступления. В то же время в ведомстве неоднократно заявляли, что пресекают попытки украинских сил наступать по нескольким направлениям.

О том, что контрнаступление идет, 10 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что украинские силы столкнулись с серьезным сопротивлением. В его офисе и МИД Украины назвали мешающими успеху контрнаступления медленные поставки западной военной техники. Российские власти ранее критиковали такую военную помощь Киеву и заявляли, что она не изменит ход военной операции.