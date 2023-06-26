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Экс-госсекретарь США ответил на вопрос о суде над Бушем за войну в Ираке

Экс-госсекретарь США Керри выступил против суда на Джорджем Бушем за войну в Ираке
Журналист спросил экс-госсекретаря США, была ли война в Ираке «преступлением агрессии на основании ложных обвинений», но тот ответил, что «тогда-то не было известно, что это ложь». Он отказался поддержать идею суда над Бушем
Джордж Буш-младший
Джордж Буш-младший (Фото: Cliff Hawkins / Getty Images)

По результатам войны в Ираке не было зафиксировано нарушений и не были выдвинуты обвинения, а потому нельзя проводить международный суд над бывшим президентом Джорджем Бушем-младшим. Об этом заявил бывший госсекретарь (2013-2017) при Бараке Обаме, а теперь спецпосланник президента по вопросам климата Джон Керри в эфире французского телеканала LCI.

Видеозапись эфира опубликовал в Twitter ведущий Дариус Рошбин, интервьюировавший Керри. Во время беседы журналист указал, что со стороны стран Глобального Юга есть «запрос на большее равенство и справедливость и дело не только в финансировании». Журналист напомнил, цитирует его ТАСС, что на Западе призывают начать судебный процесс против президента России Владимира Путина за военные действия на Украине, и спросил, поддержит ли экс-госсекретарь аналогичный процесс над Бушем в связи с произошедшим в Ираке.

«Нет. Потому что не было прямого процесса выдвижения обвинений в отношении президента Буша. Если бы были нарушения во время этой войны, то да», — ответил Керри и напомнил, что выступал против ввода войск США в Ирак.

Журналист затем спросил, были ли действия США «преступлением агрессии на основании ложных обвинений», но Керри снова не согласился. Он пояснил, что «тогда-то не было известно, что это ложь», поскольку «были предъявлены доказательства, и люди не знали о том, что это ложь». Ведущий попросил прояснить, кто именно озвучивал ложь, но Керри отказался продолжать разговор об Ираке, поскольку на дискуссии об этом «уже много времени потратили в прошлом». Политик при этом выразил сожаление, что конгресс США наделил полномочиями президента использовать силу: «Когда мы узнали, что это ложь, люди встали и поступили правильно».

Разрешения на применение военной силы (AUMF) выдавались конгрессом и предоставляли президенту США широкие полномочия для проведения военных операций без одобрения законодательного органа. В 1991 году эти разрешения выдали для использования американских войск в войне в Персидском заливе при Джордже Буше-старшем, в 2002-м AUMF одобрили при Джордже Буше-младшем, год спустя началась война в Ираке с целью свержения главы правительства страны Саддама Хусейна. США обвиняли власти страны в связях с террористами и разработке оружия массового поражения.

Война в Персидском заливе закончилась в феврале 1991 года. Хусейна казнили в 2006 году. Войска США ушли из Ирака в 2011-м.

Джон Керри воевал во Вьетнаме. Он, будучи сенатором, проголосовал за выдачу Бушу-младшему разрешения на применение военной силы из-за «реальных и серьезных опасений» того, что Саддам Хусейн готов применить химическое и биологическое оружие против интересов Запада. В ответ на критику Керри отвечал, что президент США обещал использовать армию в качестве последнего средства после создания коалиции и обращения в ООН, но нарушил слово.

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Этой весной большинство американских сенаторов (66 из 100) выступили в поддержку законопроекта об отмене разрешений на ввод войск в Ирак, выданных в 1991 и 2002 годах. Сенатор Эд Марки, который, будучи членом палаты представителей, голосовал за выдачу разрешения, заявил, что голосование в прошлом было «основано на самой большой лжи, когда-либо сказанной в американской истории».

В марте палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». По его данным, это произошло в период с 24 февраля 2022 года.

«Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — отреагировали в Кремле. Представитель МИДа Мария Захарова добавила: «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джордж Буш Ирак война в Ираке
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