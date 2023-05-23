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Автор стратегии США в Ираке напомнил ВСУ о сценариях битв в прошлом

Автор стратегии США в Ираке напомнил ВСУ о судьбе битв Германии и Египта в 1944-м и 1973-м

Наступление украинских войск, которое Киев планирует начать в скором времени, может повторить судьбу битвы немецкой армии в Арденнах во время Второй мировой войны. Но это лишь один из сценариев, считает один из авторов военной доктрины «Шок и трепет» (применялась американской армией во время военной миссии в Ираке), офицер в отставке Харлан Ульман. Об этом он написал в своей статье для издания The Hill.

Наступательная операция немецких войск против союзных армий США и Британии проходила в Бельгии в районе Арденн в 1944-1945 годах. Как напомнил Ульман, союзные армии не были к этому подготовлены, из-за чего были отброшены на 80 миль, пока погода не улучшилась. Затем они задействовали свою авиацию, что помогло сдержать наступление Германии, отметил эксперт, допустив, что российские военные могут последовать примеру союзных войск.

Либо ВСУ смогут повторить стратегию Египта, который с поддержкой Сирии и других арабских стран, попытался вернуть себе Синайский полуостров в 1973 году, считает Ульман. Его забрал себе Израиль после боевых действий в 1967 году. Египет спланировал наступательную операцию под названием «Бадр». Сперва египетским войскам удалось переправиться через Суэцкий канал при умеренном сопротивлении Израиля, однако, достигнув этой цели, приказов о дальнейших целях не поступало. По словам эксперта, за это время Израиль смог перегруппироваться и окружить армию Египта на юге Синайского полуострова.

В обмен на мирный договор с Израилем Египет вернул себе захваченные территории, однако Анвар Садат, который тогда был президентом Египта «выиграл, проиграв», отметил Ульман.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно еще немного времени до начала контрнаступления. До этого он говорил, что армии все еще нужна некоторая дополнительная помощь от Запада, в частности поставки бронетехники. Во время визита в Германию 14 мая он в ответ на вопрос о готовности к контрнаступлению сказал: «Еще несколько визитов — и все».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле тщательно отслеживают информацию о возможном контрнаступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании спецоперации.

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