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Сенат США поддержал отмену двух разрешений на ввод войск в Ирак

Сенат США поддержал отмену разрешений на ввод американских войск в Ирак 20 и 30 лет назад
Речь идет о разрешениях на использование военных в 1991-м и 2002-м. Последнее позволило США ввести войска в Ирак, они были там до 2011 года. Одобрение законопроекта конгрессом будет означать официальное окончание конфликтов
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Большинство членов сената конгресса США (66 из 100) выступили в поддержку законопроекта об отмене разрешений на ввод войск в Ирак, выданных в 1991 и 2002 годах, сообщает Reuters.

CNN указывает, что теперь законопроект отправится на рассмотрение в палату представителей. Ее спикер Кевин Маккарти сказал, что документ, скорее всего, вынесут на обсуждение. Если и палата представителей поддержит законопроект, то это будет означать официальное завершение конфликтов и символическое подтверждение способности конгресса объявлять войну, отмечает телеканал.

Эти разрешения на применение военной силы (AUMF) выдавались конгрессом и предоставляли президенту США широкие полномочия для проведения военных операций без одобрения законодательного органа.

AUMF 1991 года была одобрена в январе для использования американских войск в войне в Персидском заливе при Джордже Буше-старшем (республиканец). AUMF 2002 года была одобрена в октябре, при Джордже Буше-младшем (тоже республиканец), год спустя началась война в Ираке с целью свержения главы правительства страны Саддама Хусейна. США обвиняли власти страны в связях с террористами.

Война в Персидском заливе закончилась в феврале 1991 года. Хусейна казнили в 2006 году. Американские войска ушли из Ирака в 2011-м.

Среди сенаторов, поддерживающих отмену разрешений, есть мнение о том, что голосование в прошлом было «основано на самой большой лжи, когда-либо сказанной в американской истории», — такое заявление сделал демократ Эд Марки, который, будучи членом палаты представителей, голосовал за выдачу разрешения, пишет The Washington Post. Другой сенатор-демократ, Чак Шумер, также выступающий за отмену AUMF, заявил, что война была «провалена».

Отмену разрешений поддерживает и президент США Джо Байден, указывает CNN. Но против такого решения выступают многие республиканцы, сообщает телеканал.

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Например, сенатор-республиканец Митч МакКоннелл заявил, что «враги-террористы не прекращают свою войну» против США, поэтому американским военным «в опасных местах» должны быть предоставлены полная поддержка и необходимые юридические полномочия.

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Ирак США Сенат американские военные
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