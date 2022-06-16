В Кремле сочли бесполезными попытки США задушить Россию санкциями

Попытки США задушить Россию с помощью санкций не приносят необходимого им результата, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Здесь даже можно <…> прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается», — сказал он.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России с момента начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин называл ее целями «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». При этом он обращал внимание, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.

Санкции Запада затронули некоторые сектора российской промышленности, а также высшее руководство страны, включая политиков и бизнесменов. Ограничения коснулись в том числе членов их семей. В ответ Россия внесла эти страны в список недружественных, обязала их платить за поставки газа в рублях и ввела ответные санкции.

В Кремле на фоне происходящего говорили, что страны Запада пытаются изолировать Россию в экономическом и политическом планах, но это у них не получается. Путин, в свою очередь, обращал внимание на сплоченность и зрелость российского общества, которое, по его словам, Запад пытается расколоть. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев называл западные государства «врагами» и говорил, что они желают России «смерти». Российские власти не раз заявляли, что ограничения западных стран вредят их собственным экономикам.

Вашингтон не заинтересован в смене режима в России и хочет, чтобы под влиянием санкций страна понесла «реальные издержки», утверждала в апреле вице-президент США Камала Харрис.