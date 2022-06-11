Володин заявил о создании «новой большой восьмерки» из-за санкций США

Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума РФ)

США, вводя санкции в связи с проведением российской военной операции на Украине, создали условия для образования «новой большой восьмерки» вместе с Россией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

В «новую большую восьмерку» кроме России Володин добавил Китай, Индию, Индонезию, Бразилию, Мексику, Иран и Турцию. Ссылаясь на данные Международного валютного фонда, он заявил, что указанные страны по показателю ВВП по ППС (паритет покупательной способности) опережают на 24,4% «старую группу». На первом месте оказался Китай с $27 млрд, на втором — Индия с $10 млрд, на третьем — Россия с $4,5 млрд.

По словам спикера, экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады (входят в так называемую старую группу «большой восьмерки». — РБК) продолжает «трещать под нагрузкой введенных против России санкций».

«Проседая» в экономическом плане, США продолжают создавать напряженность в мире. Делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других. А это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире», — заключил Володин.

К концу 2021 года, еще до введения западных санкций, Россия по ВВП по паритету покупательной способности находилась на шестом месте, уступая Китаю, США, Индии, Японии и Германии. В 2022 году исходя из прогнозов МВФ, с учетом спада реального ВВП России на 10,6% в сумме за 2022–2023 годы, следует, что Россия может оказаться на седьмом месте, а на шестом будет Индонезия.

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Согласно прогнозу МВФ, по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП (показатели рассчитаны по паритету покупательной способности) опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го, а в 2024 году — до 2,52%.

В апреле текущего года глава Счетной палаты Алексей Кудрин указывал, что Россия будет жить «в очень сложной ситуации» полтора-два года, снижение ВВП к концу этого года составит более 10%, а инфляция будет в диапазоне от 17 до 20%.

По предварительным данным Росстата, в первом квартале 2022-го индекс физического объема ВВП относительно соответствующего периода 2021 года составил 103,5%.