Минфин предложил определить запасы золота и алмазов для нужд мобилизации
Министерство финансов предложило распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде России, а также формировать и использовать часть запасов на мобилизационные нужды страны. Это следует из опубликованного проекта поправок в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Разработку этого документа Минфин анонсировал год назад.
Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны, отмечается в пояснительной записке.
Госфонд России (учитывается в составе золотовалютных резервов страны) формируется за счет драгоценных металлов (золота, серебра, платины и других платиноидов), драгоценных камней (природных алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, александритов), а также природного жемчуга и уникальных образований из янтаря. Сейчас в него поступают ценности, принудительно изъятые и переданные по наследству в пользу государства, бесхозные драгметаллы и камни, подарки, полученные гражданами в связи с государственной деятельностью, содержимое кладов, найденных на участках, принадлежащих государству, а в случае культурной ценности клада — вне зависимости от собственника участка или дома, где он был обнаружен.
Как следует из текста поправок, Минфин предлагает дополнить список мобилизационных действий проведением мероприятий по «формированию и использованию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, входящих в состав Госфонда России, предназначенных для удовлетворения государственных потребностей в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности Российской Федерации, возникающих при проведении мобилизационной подготовки и мобилизации».
Определять задачи по защите и формированию запасов драгоценных металлов и камней Госфонда России, предназначенных для мобилизационных нужд, а также принимать решения об их использовании будет президент страны, говорится в законопроекте.
Методическое обеспечение защиты, сохранности и безопасности драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, входящих в состав Госфонда, было отнесено к полномочиям Минфина в 2021 году.
В середине июня Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О драгоценных камнях и драгоценных металлах», предусматривающие возможность по решению президента и правительства распоряжаться ценностями Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей государства при чрезвычайных ситуациях. Раньше для этого нужно было вносить поправки в закон о федеральном бюджете.
В начале июня РБК писал, что правительство разработало законопроект, согласно которому сведения о размере золотого запаса и валютных резервах государства будут отнесены к государственной тайне.