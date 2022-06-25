Столтенберг заявил, что кризис на Украине удастся завершить переговорами

Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Конфликт на Украине, скорее всего, завершится путем переговоров, однако необходимо обеспечить максимально сильную позицию Киева.Потому НАТО продолжает оказывать военную и экономическую поддержку Украине, а также продвигать санкции против России, заявил в интервью El Pais генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России», — сказал Столтенберг, отметив, что НАТО снабжает Украину оружием по просьбе самого Киева, несмотря на то, что это может грозить эскалацией конфликта.

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