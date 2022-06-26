NYT узнала о работе «сети коммандос и шпионов» США на Украине
Украине помогает «сеть коммандос (силы специального назначения — РБК) и шпионов» США и других стран НАТО, они действуют как на Украине, так и за ее пределами, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.
По ее данным, на территории страны, в основном в Киеве, скрытно действуют сотрудники ЦРУ, которые собирают разведданные. Ими Вашингтон потом делится с украинскими властями.
Также на Украине работают силы специального назначения из других стран НАТО, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет NYT. «Соединенные Штаты отозвали своих 150 военных инструкторов до начала войны в феврале, но коммандос этих союзников либо остались, либо с тех пор въезжали и выезжали из страны, обучая и консультируя украинские войска, обеспечивая наземный канал для поставок оружия и другую помощь <...>», — отмечает издание со ссылкой на трех американских чиновников.
Коммандос не находятся на передовой, а консультируют украинских военных удаленно из штабов, в том числе передавая разведданные, пишет NYT.
Однако большая часть работы проводится за пределами Украины, в том числе на военных базах в Германии, Франции и Великобритании.
После начала российской военной операции на Украине 10-я Группа специальных операций Армии США создала коалицию для координации помощи украинским военным. Сейчас в нее входят 20 стран, коалиция действует на территории Германии.
В мае министр армии США Кристин Вормут сообщала, что коалиция участвует в обеспечении поставок оружия и снаряжения на Украину. «Еще одна вещь, с которой мы можем помогать, это данные разведки о том, откуда могут исходить угрозы для этих конвоев», — уточняла Вормут.
О действиях резидентуры ЦРУ на Украине NYT писала в феврале, до начала операции. Газета, в частности, сообщала, что власти США временно перевели сотрудников разведки из Киева во Львов из-за «наращивания российской военной мощи вблизи Украины».
В начале мая издание сообщило, что США передали Украине разведданные, которые использовались для ударов по российским военным.
Президент Джо Байден после этого потребовал прекратить утечки информации об обмене данных между разведслужбами США и Украины.