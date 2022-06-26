Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Песков опроверг подготовку Путиным экстренного сообщения из Кремля Политика, 00:56
Макрон поручил премьеру Франции подготовить план реорганизации кабмина Политика, 00:23
NYT узнала о работе «сети коммандос и шпионов» США на Украине Политика, 00:21
Шунин рассказал о принятии решения о выходе Овечкина с повязкой капитана Спорт, 25 июн, 23:58
В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ Общество, 25 июн, 23:40
Банки призвали Минфин США разрешить торговлю российскими активами Финансы, 25 июн, 23:18
Минобороны заявило, что ВСУ готовят подрыв дамбы в Донецкой области Политика, 25 июн, 22:28
Овечкин не согласился на приглашение в футбольную сборную России Спорт, 25 июн, 22:21
Ушедший из «Спартака» Бакаев забил первый гол за «Зенит» Спорт, 25 июн, 22:07
В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями Политика, 25 июн, 22:02
Как Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо». Видео Спорт, 25 июн, 21:55
Гол Овечкина помог «Динамо» разгромить «Амкал» Спорт, 25 июн, 21:54
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 25 июн, 21:41
Пятикратный победитель Лиги чемпионов Гарет Бэйл продолжит карьеру в США Спорт, 25 июн, 21:32

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  

NYT узнала о работе «сети коммандос и шпионов» США на Украине

По данным газеты, сотрудники ЦРУ тайно работают на Украине, собирая разведданные, которые власти США потом передают Киеву. Также в стране действуют коммандос союзников Вашингтона, утверждают ее источники

Украине помогает «сеть коммандос (силы специального назначения — РБК) и шпионов» США и других стран НАТО, они действуют как на Украине, так и за ее пределами, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По ее данным, на территории страны, в основном в Киеве, скрытно действуют сотрудники ЦРУ, которые собирают разведданные. Ими Вашингтон потом делится с украинскими властями.

Также на Украине работают силы специального назначения из других стран НАТО, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет NYT. «Соединенные Штаты отозвали своих 150 военных инструкторов до начала войны в феврале, но коммандос этих союзников либо остались, либо с тех пор въезжали и выезжали из страны, обучая и консультируя украинские войска, обеспечивая наземный канал для поставок оружия и другую помощь <...>», — отмечает издание со ссылкой на трех американских чиновников.

Глава ЦРУ назвал опасной утечку данных об обмене разведки США с Украиной
Политика

Коммандос не находятся на передовой, а консультируют украинских военных удаленно из штабов, в том числе передавая разведданные, пишет NYT.

Однако большая часть работы проводится за пределами Украины, в том числе на военных базах в Германии, Франции и Великобритании.

После начала российской военной операции на Украине 10-я Группа специальных операций Армии США создала коалицию для координации помощи украинским военным. Сейчас в нее входят 20 стран, коалиция действует на территории Германии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки
Инструкции
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Конец щедрой эпохи: почему бигтехи начали сокращать штат
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции

В мае министр армии США Кристин Вормут сообщала, что коалиция участвует в обеспечении поставок оружия и снаряжения на Украину. «Еще одна вещь, с которой мы можем помогать, это данные разведки о том, откуда могут исходить угрозы для этих конвоев», — уточняла Вормут.

NBC узнал, что Байден потребовал прекратить утечки о работе разведки
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

О действиях резидентуры ЦРУ на Украине NYT писала в феврале, до начала операции. Газета, в частности, сообщала, что власти США временно перевели сотрудников разведки из Киева во Львов из-за «наращивания российской военной мощи вблизи Украины».

В начале мая издание сообщило, что США передали Украине разведданные, которые использовались для ударов по российским военным.

Президент Джо Байден после этого потребовал прекратить утечки информации об обмене данных между разведслужбами США и Украины.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
ЦРУ Украина НАТО разведывательные данные обмен разведданными

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Глава украинской разведки анонсировал «переломный момент» в августе
Политика
США заявили о намерении передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
Политика
Разведка Украины признала проигрыш в «артиллерийской войне»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter