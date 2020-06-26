Явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила две трети

По словам главреда «Эха Москвы» и руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, к вечеру второго дня голосования в нем поучаствовали 66% от всех зарегистрировавшихся

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вечером 26 июня явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 60%, сообщил в своем Telegram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

По его словам, по состоянию на 19:30 в Москве и Нижнем Новгороде суммарно проголосовали 66% от количества зарегистрировавшихся. «В Москве 66,7%. Прошли две трети», — уточнил он.

Эти данные подтверждаются и на официальной странице для наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования — общая явка превысила 66%.

Отметку в 50% онлайн-явка, по словам главреда «Эха», превысила утром 26 июня.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить 0% 5% 10% 15% >20% Данные по Москве и Нижнему Новгороду на карте представлены без учета электронного голосования.

Электронное голосование стартовало 25 июня в 10:00 мск и продлится до вечера 30 июня. В первый день в нем приняли участие 551,8 тыс. человек, рассказывал Венедиктов.

Такой формат предусмотрен только для жителей столицы и Нижегородской области. Ранее предполагалось, что поучаствовать в онлайн-голосовании также смогут жители Санкт-Петербурга, Карелии и Красноярского края. По данным ЦИК, всего в списки электронного голосования вошли 1,19 млн избирателей (из них 1,051 млн — в Москве, 139,6 тыс. — в Нижегородской области).

В первый день голосования по поправкам в работе сайта, на котором проходит дистанционное электронное голосование (ДЭГ), произошел кратковременный сбой. Причиной сбоя стало одновременное подключение большого числа пользователей, пояснил член ЦИК Антон Лопатин. 26 июня сайт Центризбиркома подвергся DDoS-атаке.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию сначала было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. Поправки в том числе предполагают изменение полномочий премьера, новый порядок назначения правительства, появление пожизненных сенаторов, возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока и неприкосновенность бывших глав государства. Голосовать можно только за весь пакет изменений, участникам нужно ответить «да» или «нет» на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».