ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

Атака оказалась не очень мощной, сайт сохранил доступность и работоспособность

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Центральной избирательной комиссии зафиксировали DDoS-атаку на сайт организации.

«На сайт ЦИК России идет DDoS-атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.

Зампред ЦИК Николай Булаев заверил, что служба поддержки сайта не испытывает проблем. «У меня пришло сообщение, откуда-то, пока не проверено, что у нас на сайт идет DDoS-атака, 240 тыс. запросов в секунду, но мы не испытываем проблем. Если она идет вообще, но пришло сообщение, что ребята, берегитесь, 240 тыс. запросов в секунду обрушат вас. У нас все нормально», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

На момент подготовки этого материала сайт ЦИК был доступен и функционировал нормально.