ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

При DDoS-атаке (Distributed Denial of Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании») запросы к атакуемому ресурсу выполняются одновременно с большого числа компьютеров. При превышении определенного значения добросовестные пользователи уже не могут попасть на атакуемый сайт.
25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, в работе сайта, на котором проходит дистанционное электронное голосование (ДЭГ), произошел кратковременный сбой. Как пояснил тогда член ЦИК Антон Лопатин, причиной сбоя стало одновременное подключение большого числа пользователей.
«Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области (ДЭГ доступно только в этих регионах. — РБК) сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», — сказал Лопатин. Он также отметил, что работа сайта полностью восстановлена.
По состоянию на утро 26 июня число проголосовавших по поправкам достигло 10 млн 126 тыс. человек, что составляет 9,2% от числа избирателей, зарегистрированных в стране, сообщила ЦИК. Эта цифра учитывает данные о тех, кто проголосовал в электронном формате, и тех, кто проголосовал на избирательных участках.
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что более 50% от тех, кто подал заявление на онлайн-голосование, сделали свой выбор. Позже общественный штаб сообщил, что количество проголосовавших электронно превысило 618 тыс. человек, что составляет 52,5% от числа зарегистрированных для электронного голосования.