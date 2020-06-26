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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

Атака оказалась не очень мощной, сайт сохранил доступность и работоспособность
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Центральной избирательной комиссии зафиксировали DDoS-атаку на сайт организации.

«На сайт ЦИК России идет DDoS-атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.

Зампред ЦИК Николай Булаев заверил, что служба поддержки сайта не испытывает проблем. «У меня пришло сообщение, откуда-то, пока не проверено, что у нас на сайт идет DDoS-атака, 240 тыс. запросов в секунду, но мы не испытываем проблем. Если она идет вообще, но пришло сообщение, что ребята, берегитесь, 240 тыс. запросов в секунду обрушат вас. У нас все нормально», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

На момент подготовки этого материала сайт ЦИК был доступен и функционировал нормально.

В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования
Политика
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

При DDoS-атаке (Distributed Denial of Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании») запросы к атакуемому ресурсу выполняются одновременно с большого числа компьютеров. При превышении определенного значения добросовестные пользователи уже не могут попасть на атакуемый сайт.

25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, в работе сайта, на котором проходит дистанционное электронное голосование (ДЭГ), произошел кратковременный сбой. Как пояснил тогда член ЦИК Антон Лопатин, причиной сбоя стало одновременное подключение большого числа пользователей.

«Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области (ДЭГ доступно только в этих регионах. — РБК) сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», — сказал Лопатин. Он также отметил, что работа сайта полностью восстановлена.

По состоянию на утро 26 июня число проголосовавших по поправкам достигло 10 млн 126 тыс. человек, что составляет 9,2% от числа избирателей, зарегистрированных в стране, сообщила ЦИК. Эта цифра учитывает данные о тех, кто проголосовал в электронном формате, и тех, кто проголосовал на избирательных участках.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что более 50% от тех, кто подал заявление на онлайн-голосование, сделали свой выбор. Позже общественный штаб сообщил, что количество проголосовавших электронно превысило 618 тыс. человек, что составляет 52,5% от числа зарегистрированных для электронного голосования.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: DDoS-атака, ЦИК, голосование
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